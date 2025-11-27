A Roma torna l'albero di Natale in piazza del Popolo: quanto costa l'abete che come da tradizione viene illuminato nel giorno dell'Immacolata

Torna l‘albero di Natale in piazza del Popolo a Roma: per il secondo anno consecutivo, l’abete non sarà a piazza Venezia, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova fermata della Metro C. Scopriamo tutto sull’erede di Spelacchio: l’altezza e il costo.

Roma, quanto costa l’albero di Natale a piazza del Popolo

L’albero di Natale di Roma, posizionato a piazza del Popolo, è un Abies Nordmanniana che arriva direttamente da Como: in base alle indicazioni del Campidoglio, sarà alto almeno 20 metri.

Come si legge su ‘Repubblica’, il costo del maestoso abete che svetterà sulla Capitale sarà di circa 129.000 euro, cifra coperta dai fondi del Giubileo. Nel conto sono incluse anche le operazioni che riguardano il taglio dell’albero, il trasporto con mezzi speciali, gli addobbi e le operazioni di installazione e rimozione. Il Campidoglio si è affidato alla stessa ditta che si era occupata dell’albero di Natale l’anno scorso: dal Comune erano rimasti estremamente soddisfatti del servizio offerto dall’azienda.

Il programma prevede l’accensione dell’albero lunedì 8 dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione, come da tradizione: si conferma così uno dei momenti più attesi dai romani, un appuntamento che segna l’inizio del periodo delle festività natalizie. L’albero richiama ogni anno milioni di turisti che si fermano a piazza del Popolo per ammirarlo e fotografarlo, con tante istantanee che finiscono puntualmente sui social.

Riguardo il forte richiamo dell’abete, l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, stima “369.750 arrivi, il 2,45% in più rispetto al 2024”, mentre il numero complessivo dei turisti, moltiplicato per le notti trascorse a Roma, sfiora quasi il milione di presenze: tali dati sono emersi durante gli Stati Generali del Turismo di Roma Capitale andati in scena il 24 e 25 novembre presso l’Auditorium Parco della Musica.

Le luci e le decorazioni

I lavori per l’installazione dell’albero di Natale a piazza del Popolo inizieranno tra il 3 e il 4 dicembre, in modo tale da dare agli addetti il tempo di realizzare le decorazioni per l’inaugurazione ufficiale dell’Immacolata: l’8 dicembre ci sarà l’accensione di fronte alla città, uno spettacolo diventato ormai tradizione.

L’albero, un Abies Nordmanniana, è un esemplare caucasico che cresce intorno al Mar Nero e viene utilizzato per motivi decorativi anche nell’Europa meridionale. L’abete, dotato di certificazione fitosanitaria e fitostatica, sarà circondato da led color oro a luce calda: l’illuminazione avverrà con tecnologie a basso consumo, in perfetta sintonia con gli obiettivi di sostenibilità promossi da parte del Comune di Roma.

Come detto è cambiata la location dell’albero di Natale nella Capitale: negli anni passati veniva installato a piazza Venezia, dove però sono in corso i lavori per la nuova fermata della linea C della metropolitana di Roma. Per questo motivo già dal 2024 il Campidoglio aveva optato per un cambiamento, spostando l’abete a piazza del Popolo.

Molti cittadini romani e non solo, ricorderanno Spelacchio, l’albero di piazza Venezia ribattezzato così in quanto magro e spoglio, in netta contrapposizione con quello più rigoglioso situato invece in piazza San Pietro e soprannominato Rigoglio. Il debutto di Spelacchio avvenne nel 2017, quando a ricoprire il ruolo di sindaco di Roma c’era Virginia Raggi: il suo mandato finì nel 2021 quando venne poi eletto Roberto Gualtieri.