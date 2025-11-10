La Roma di Peppe Vessicchio: l'omaggio speciale di Montesacro

A Roma Montesacro omaggia Beppe Vessicchio, il maestro d’orchestra amato per la sua gentilezza e la sua presenza discreta nella vita di quartiere

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il Maestro Peppe Vessicchio, venuto a mancare a Roma l’8 novembre 2025 a causa di complicanze dovute a una polmonite interstiziale, continua a vivere nel ricordo della sua comunità: a Montesacro, il quartiere dove abitava, i residenti lo omaggiano con parole di affetto e gratitudine, ricordando non solo il direttore d’orchestra di Sanremo, ma soprattutto il vicino di casa gentile e disponibile.

Il legame tra Peppe Vessicchio e Montesacro

Chi lo incontrava per le vie di Montesacro, nella parte nord-est della Capitale, lo descriveva come un uomo semplice, sempre pronto a un saluto o a una battuta gentile. Il quartiere, nato negli anni Venti come “città giardino”, è oggi una zona residenziale viva e ben collegata, dove la quotidianità conserva ancora un ritmo umano; tra i suoi viali alberati e le piazze storiche, Vessicchio aveva trovato il suo equilibrio lontano dai riflettori.

Come riportato su ‘Fanpage.it’, i residenti hanno ricordato che “passeggiava per il quartiere, lo incontravamo al bar e nei negozi”, aggiungendo che era “una persona garbata, cordiale, gradevole, sempre a suo agio nella vita di quartiere nonostante la sua notorietà”. Un ritratto che restituisce l’immagine di un uomo che, pur avendo calcato i palchi più importanti, amava confondersi tra la gente comune, vivendo con semplicità e rispetto.

A Montesacro Vessicchio aveva costruito la sua dimensione privata: lontano dal clamore televisivo, era solito sedersi ai tavolini dei caffè, scambiare qualche parola con i commercianti e ascoltare con curiosità chi lo avvicinava.

La sua presenza, rassicurante e familiare, aveva finito per diventare parte del paesaggio umano del quartiere; proprio per questo la notizia della sua scomparsa ha lasciato un senso di vuoto collettivo, un silenzio che in molti descrivono come “innaturale” per le strade dove era solito camminare.

La scelta del luogo dei funerali è ricaduta nella chiesa dei Santi Angeli Custodi in Piazza Sempione, cuore del quartiere di Roma. Una scelta coerente con lo stile di vita che aveva sempre mantenuto: discreto, riservato, ma profondamente legato al territorio che aveva scelto come casa.

L’omaggio del quartiere e i messaggi di cordoglio per Peppe Vessicchio

La notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio ha suscitato commozione non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche tra i cittadini di Montesacro: i social si sono riempiti di messaggi, fotografie e racconti condivisi, a testimonianza di un affetto che va oltre la fama televisiva.

Il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne ha espresso il proprio dolore con queste parole: “Che grande dispiacere la notizia della tua improvvisa scomparsa. Se ne va una persona speciale, un pezzo di storia del nostro Paese e della musica italiana.”

Ha concluso il suo messaggio con un pensiero che molti abitanti condividono: “Montesacro sarà più triste senza la tua presenza discreta e rassicurante nelle vie del quartiere. Ci hai insegnato che la musica è armonia, ma anche rispetto e umanità. Ti omaggeremo come meriti. Grazie di tutto Maestro.”

Tra i vicoli del quartiere, c’è chi propone di dedicargli un piccolo evento musicale o una targa commemorativa. Per ora, il tributo più vero resta quello spontaneo delle persone che lo hanno conosciuto davvero: un sorriso al ricordo di un uomo che ha fatto della musica un linguaggio di gentilezza.