A Roma nascerà un altro stadio di calcio, ma non per Roma e Lazio

Nuovo stadio di calcio a Roma, ma non ci giocheranno né la Lazio, né la Roma: approvati i lavori di omologazione per l'impianto dell'Ostiamare

A Roma nascerà un nuovo stadio da calcio ma non ci giocheranno né la Lazio, né la Roma: è l’impianto che ospiterà le partite casalinghe dell’Ostiamare, squadra promossa in Serie C. Approvata la memoria di giunta per omologare l’attuale Giannattasio, lo storico Stella Polare, per renderlo agibile alla nuova categoria

Nuovo stadio da calcio a Roma: chi ci giocherà

L’Ostiamare, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che giocherà al Giannattasio il prossimo campionato di Serie C: “L’iter avviato oggi con l’approvazione della Memoria di Giunta consentirà di adeguare e omologare l’impianto ai requisiti previsti dalla Lega Pro, creando le condizioni affinché l’Ostiamare possa disputare le proprie gare casalinghe davanti alla propria comunità, nei luoghi da cui trae origine, identità e denominazione”.

E ancora: “Si tratta del risultato di un lavoro iniziato il giorno successivo alla storica vittoria del campionato dilettantistico e portato avanti senza sosta da Roma Capitale e dalla società Ostiamare, che hanno lavorato incessantemente fianco a fianco affrontando un percorso complesso sotto il profilo tecnico, amministrativo e organizzativo, con un obiettivo comune, dotare il territorio di un impianto idoneo a ospitare il calcio professionistico”.

Il club di Ostia ha inoltre specificato: “L’adeguamento dello Stella Polare rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale. Significa restituire a Ostia uno dei suoi luoghi simbolo, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e offrire a migliaia di giovani e famiglie un impianto moderno, sicuro e pienamente conforme agli standard richiesti dal calcio professionistico. L’Ostiamare si candiderebbe così a diventare una delle rarissime realtà professionistiche italiane, se non la prima, a disputare le proprie gare ufficiali nel quartiere da cui trae origine e denominazione”.

Il punto sui nuovi stadi di Lazio e Roma

Della questione ha parlato così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “A Roma non esiste un impianto sportivo autorizzato per la Serie C, c’è solo l’Olimpico – le parole di Onorato riportate da ‘Adnkronos’ – nei prossimi giorni iniziamo i lavori per uno stadio per la Serie C a Ostia, lo stadio Stella Polare che sarà fatto dal comune di Roma in un impianto pubblico”.

L’assessore Onorato ha poi colto l’occasione anche per fare il punto della situazione di due progetti di stretta attualità nella Capitale, quelli relativi ai nuovi stadi della Lazio e della Roma: i biancocelesti puntano alla ristrutturazione del già esistente stadio Flaminio, mentre i giallorossi intendono costruire un impianto nuovo di zecca a Pietralata.

“Lo stadio della Roma mi sembra in dirittura d’arrivo – ha spiegato Onorato – anche lì con il sindaco e la Giunta abbiamo dimostrato tutti grande efficienza. Per lo stadio della Lazio c’è in atto la conferenza dei servizi, quindi voglio immaginare che da qui a pochi giorni, dal punto di vista tecnico, si saprà se la Lazio avrà l’ok o meno”.

In chiusura Onorato ha dichiarato: “Io credo che gli impianti sportivi bisogna farli, se ne parla in tutta Italia e non si fanno mai. Noi stiamo dimostrando che si possono mettere da parte i no e fare dei sì che rispettino le regole”.