Roma migliore città al mondo da visitare a piedi: la classifica
di
Svelate quali sono le migliori città al mondo da visitare a piedi secondo ‘GuruWalk’, sito specializzato nell’offerta di walking tour. La classifica riflette il comportamento reale dei viaggiatori negli ultimi dodici mesi e si basa su centinaia di migliaia di recensioni e tour prenotati in oltre 800 destinazioni.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Alessandro Gassmann, tra Roma e la Toscana
-
Allarme zecche in Italia: "Non ci si rende conto della gravità"
-
A Gargnano in vendita l'ex convento sul lago: il super prezzo
-
Le location di The Resurrection di Mel Gibson, "beffa" per Matera
-
Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026: i finalisti
-
Il Times celebra Modena: "La pausa in città più chic in Italia"
-
Quando si spengono i termosifoni in Italia nel 2026: le date
-
Dove vive Luca Argentero, la splendida villa immersa nel verde
-
Misteri della pastiera napoletana, dolce pasquale per eccellenza