Roma migliore città al mondo da visitare a piedi: la classifica

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Svelate quali sono le migliori città al mondo da visitare a piedi secondo ‘GuruWalk’, sito specializzato nell’offerta di walking tour. La classifica riflette il comportamento reale dei viaggiatori negli ultimi dodici mesi e si basa su centinaia di migliaia di recensioni e tour prenotati in oltre 800 destinazioni.