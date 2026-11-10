Roma invasa da storni e grilli: residenti esasperati

Dei problemi stanno affliggendo alcuni quartieri della capitale: in alcune aree di Roma si parla di invasione di storni, mentre in altre di grilli

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

In alcune zone di Roma i residenti devono fare i conti con problemi che riguardano la presenza di animali in città. A Prati Fiscali e nella zona di Piazzale Jonio gli storni si radunano sugli alberi al tramonto, mentre in altri quartieri il frinire dei grilli campestri disturba chi cerca di dormire. Le segnalazioni hanno riacceso il dibattito su possibili interventi e convivenza con la fauna urbana.

Storni a Roma: disagi e lamentele dei residenti

Nella capitale gli storni si concentrano soprattutto in alcune strade del Municipio III, dove la loro presenza sta creando disagi ai residenti. La loro presenza, in particolare, si registra a Roma nel quartiere tra piazzale Jonio, viale Pantelleria e via dei Prati Fiscali. Da settimane, secondo le segnalazioni dei residenti, gli uccelli arrivano nel tardo pomeriggio e si posano su alberi e antenne, dove trascorrono la notte. Come riporta anche ‘Rai News’, il problema più segnalato è il guano, che si deposita su auto, marciapiedi e carreggiate.

Alcuni abitanti hanno raccontato di spostare la macchina nel tardo pomeriggio per evitare di trovarla coperta il mattino dopo. Per i pedoni, invece, camminare sotto gli alberi può diventare sgradevole e, in alcuni punti, anche scivoloso. Al disagio si aggiungono l’odore e il rumore prodotti dagli uccelli quando si radunano. Roma Capitale ha avviato interventi sperimentali per provare a spostare gli stormi senza ricorrere a catture o abbattimenti.

Il sistema utilizzato riproduce richiami di allarme simili a quelli emessi dagli storni quando percepiscono un pericolo, con l’obiettivo di indurli a lasciare i punti di sosta. Contemporaneamente sono stati pianificati lavaggi straordinari delle aree per rimuovere il guano. Il fenomeno non è nuovo in città. In passato, a Roma alcuni residenti avevano segnalato disagi legati alla presenza di numerose cornacchie che infastidivano gli abitanti.

Grilli a Roma: il frinire disturba i residenti

Accanto agli stormi, a Roma si parla anche della presenza crescente di grilli campestri, come accaduto anche a Firenze. A farsi sentire sono soprattutto i grilli maschi, che producono il tipico frinire per richiamare le femmine. In alcune situazioni il rumore può diventare insistente, soprattutto di notte o quando un insetto si trova vicino a una finestra o in un ambiente che amplifica il suono. Il ‘Messaggero’ ha riportato la notizia e le dichiarazioni sul tema di Andrea Lunerti, zoologo naturista esperto nella cattura degli animali selvatici.

Tra i fattori che, secondo l’esperto, potrebbero favorirne la presenza in città ci sono le temperature miti, la disponibilità di ripari e le fonti di cibo. Rifiuti organici e briciole lasciati all’aperto possono rappresentare una risorsa per questi insetti. Anche la luce artificiale ha un ruolo in questo. Spiega sempre Lunerti: “Con l’illuminazione notturna li abbiamo confusi e abbiamo stravolto il loro modo di vivere, tutto quello che è attività antropica è attrattivo per loro e la luce che produciamo ogni notte, insieme ai detriti organici che lasciamo per strada, non fa che attirarli verso di noi.”

Se qualcuno trova un grillo in casa, l’esperto consiglia di non schiacciarlo né usare veleni o disinfestanti, ma di accompagnarlo fuori. Evitare interventi improvvisati è importante anche perché una disinfestazione indiscriminata può coinvolgere altri animali e non risolvere le cause della presenza.