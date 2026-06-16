A Roma inaugurata la statua di Alberto Sordi: dove si trova

Calorosa accoglienza per l'omaggio ad uno dei più grandi artisti del cinema italiano: è stata inaugurata la statua di Alberto Sordi, ecco dove si trova

In occasione del 106esimo anniversario della sua nascita, è stata inaugurata a Roma la statua dedicata ad Alberto Sordi: si tratta di un omaggio all’incredibile carriera di uno dei protagonisti indiscussi della commedia italiana, ma anche all’uomo che era lontano dalle telecamere. La statua, fortemente voluta dalle istituzioni e caldeggiata dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, raffigura l’attore seduto su una panchina, con il suo miglior sorriso sul volto. Ecco dove è stata posizionata.

Dove si trova la statua di Alberto Sordi a Roma

Ora c’è una statua a ricordare Alberto Sordi, omaggio all’imperitura memoria di un grandissimo attore che ha fatto la storia del cinema italiano. E non poteva che trovarsi a Roma, nel cuore della città che lo ha visto nascere, crescere e muovere i primi passi nel mondo della recitazione, sino a raggiungere il successo. La statua è stata posizionata all’interno del parco urbano di Villa De Sanctis, situato nel Municipio V, nella zona del Casilino. I visitatori potranno ammirarla proprio davanti alla Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia”, uno dei luoghi simbolo della comunità locale.

L’inaugurazione della statua dedicata ad Alberto Sordi

Lunedì 15 giugno 2026, in occasione del 106esimo anniversario della nascita di Alberto Sordi, è stata dunque inaugurata la prima statua italiana in suo onore. La cerimonia si è tenuta alla presenza di alcune delle più importanti cariche istituzionali cittadine, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Sordi meritava un riconoscimento, è una bellissima iniziativa. […] La statua è a misura di cittadino, com’era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po’. Quindi uno si può sedere accanto a lui, farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi. Sordi è stato questo, la capacità di raccontare e di rappresentare la nostra città e il nostro Paese attraverso le chiavi della romanità e le sue trasformazioni, andando con la sua comicità a cogliere i lati più complessi del cambiamento dell’Italia” – ha affermato il primo cittadino.

L’opera è stata realizzata dallo scultore Massimiliano Saccucci e prodotta dalla Fonderia Domus Dei 1963: si tratta di una statua in bronzo che raffigura Alberto Sordi seduto su una panchina, con le gambe accavallate, una mano alzata per salutare e il sorriso sul volto. Nel corso dell’inaugurazione, cui ha partecipato anche la banda musicale del Corpo di Polizia Locale, ha poi preso la parola Giambattista Faralli, presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, che ha spiegato come è stata scelta la location: “Questa è la prima statua di Alberto Sordi. Abbiamo scelto Villa De Sanctis perché qui ha girato diversi film. Quando fu sindaco di Roma per un giorno, volle tenere qui la cena con la quale si concluse quella giornata. Il compito della Fondazione è quello della memoria di Alberto Sordi e di trasmetterla alle nuove generazioni”.

L’idea di una statua che omaggiasse il grande artista arriva da lontano: nel 2023, la Fondazione – in collaborazione con il Municipio V di Roma – aveva lanciato un concorso per artisti under 35 volto proprio a stimolare l’emergere di idee originali sulle sembianze che avrebbe dovuto avere l’opera. Lo ha ricordato Mauro Caliste, presidente del Municipio V: “Mi venne l’idea di contattare la Fondazione Museo Alberto Sordi perché qui da noi ha girato 4 film. Lui era molto legato a questo territorio. Ho proposto alla Fondazione di fare una statua, ci abbiamo impiegato 3 anni ma siamo contentissimi”.