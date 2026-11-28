Roma conquista il Guardian e Forbes che in due articoli consigliano perché vale la pena visitare la Capitale durante questo periodo dell’anno

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Roma continua ad attirare l’attenzione della stampa con proposte che vanno oltre le attrazioni e i monumenti più conosciuti. Questa volta a raccontare la Capitale sono il Guardian e Forbes Italia, che suggeriscono due modi diversi di scoprirla durante la stagione fredda. Passeggiate tra i quartieri, tradizioni natalizie, mostre e nuovi locali rendono la città una meta ambita anche nei mesi invernali.

Perché il Guardian consiglia di visitare Roma

Temperature spesso miti, giornate di sole e la possibilità di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo i mesi estivi sono alcuni dei motivi per cui Roma in inverno merita una visita. A raccontarlo sul Guardian è la giornalista Angela Giuffrida, corrispondente del quotidiano britannico nella Capitale. Nel suo racconto, la giornalista parte dalla propria esperienza e racconta che dopo il caldo e l’affollamento dell’estate, l’arrivo dei mesi più freschi permette di tornare a passeggiare in città. Inoltre, Giuffrida descrive l’inverno romano come una stagione in cui è ancora possibile trascorrere tempo all’aperto.

Uno degli itinerari suggeriti attraversa l’Esquilino, quartiere vicino alla stazione Termini dove la giornalista ha abitato. Nella zona del Circo Massimo, il Guardian segnala anche il Museo della Cucina e la possibilità di fermarsi per pranzo al vicino mercato contadino. Tra i piatti da assaggiare a Roma citati nell’articolo ci sono la cacio e pepe, la carbonara e l’amatriciana. A rendere particolare una visita in questo periodo sono anche le tradizioni natalizie. Il quotidiano ricorda l’allestimento del presepe e dell’albero in piazza San Pietro, oltre al presepe conservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore e a quello della Basilica dei Santi Cosma e Damiano.

Il Guardian aveva già rivolto la propria attenzione a Roma nell’estate 2026, dedicando un articolo a San Lorenzo. Il quartiere, vicino alla Sapienza, è stato presentato come una zona da conoscere per la sua storia popolare, i murales, le botteghe e il fatto che non sia ancora colpito dal turismo di massa. Inoltre, negli ultimi mesi il quotidiano britannico ha elogiato anche altre destinazioni italiane. Tra queste spiccano le Dolomiti di Brenta, consigliate da un lettore per un trekking tra rifugi, e il Lago d’Iseo, protagonista di un itinerario autunnale.

Forbes elogia Roma

Anche Forbes Italia ha inserito Roma tra le mete da vivere in questo periodo, proponendo sette esperienze per un soggiorno tra arte, gastronomia e cultura. La selezione accompagna i lettori in luoghi diversi della Capitale, dalle sale espositive agli hotel, fino agli spazi dedicati al cinema e alla musica. Tra gli appuntamenti segnalati c’è Aura, una mostra che mette in dialogo le creazioni di Valentino con le opere della pittrice polacca Ewa Juszkiewicz. Il percorso accosta 38 abiti d’archivio ai lavori dell’artista polacca e invita a riflettere sulla rappresentazione femminile e sull’idea di bellezza.

Per gli appassionati di arte contemporanea, Forbes suggerisce anche la mostra dedicata a Keith Haring al Museo di Roma, a Palazzo Braschi. Per la gastronomia, Forbes segnala le pizze romane ideate da Pier Daniele Seu per il Café Bvlgari, all’interno del Bvlgari Hotel Roma, uno dei migliori alberghi di lusso in Italia. Per la colazione viene, invece, indicato Barnum Café, nella zona di Campo dei Fiori.

Chi desidera dedicare una serata al cinema può prendere in considerazione il FCE Majestic, nelle scuderie di Palazzo Odescalchi. La musica classica è invece protagonista della Minerva Series, il programma di concerti ospitato dall’Orient Express La Minerva e realizzato in collaborazione con la Fondazione Nicola Bulgari. Tra le proposte per le festività compare, infine, il Giardino delle Luci all’Orto Botanico, percorso serale tra installazioni luminose e scenografie allestite nel verde.