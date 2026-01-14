Roma, al Colosseo apre la Casa dei Grifi: visite in tempo reale

Parco Archeologico del Colosseo, per la prima volta apre al pubblico la Casa dei Grifi: l'antica domus repubblicana sarà visitabile in tempo reale

Al Parco Archeologico del Colosseo apre la Casa dei Grifi: una delle domus repubblicane più antiche del Palatino che venne scoperta da Giacomo Boni all’inizio del XX Secolo ed è famosa per il ciclo pittorico e musivo conservato ancora perfettamente.

L’annuncio dell’apertura della Casa dei Grifi, con visite in tempo reale, è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito web del Ministero della Cultura: si tratta del secondo dei dieci progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Caput Mundi nell’ambito della Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo.

Gli ambienti rinvenuti dall’archeologo Giacomo Boni, noti per il loro particolare ciclo pittorico e musivo, potranno essere visitati in diretta real time grazie a un sistema innovativo, studiato appositamente per risolvere i problemi legati all’accessibilità del sito, raggiungibile solo attraverso una scala ripida e disagevole.

La Casa dei Grifi apre al pubblico a partire dalla giornata di martedì 3 marzo 2026 e sono previste visite a prenotazione ogni martedì, con due diversi orari: alle 14.00 in italiano e alle 15.00 in inglese. A ideare il sistema di visita è stata Federica Rinaldi, con la supervisione tecnica di Stefano Borghini, mentre il restauro e il consolidamento hanno previsto un intervento integrato di rilievi fotogrammetrici 3D e anche restauri delle parti pittoriche.

Come si legge sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, grazie ai fondi stanziati “è stato possibile avviare un progetto scientifico di studio e recupero conservativo del monumento, sia dal punto di vista delle superfici pittoriche, sia dal punto di vista strutturale, in considerazione di evidenti segni di movimento delle porzioni murarie avvenuti in antico che hanno determinato lacune sulle pareti con cadute di intonaco e salti di quota nella pavimentazione musiva”.

Un luogo strepitoso sempre rimasto chiuso al pubblico

Dell’apertura della Casa dei Grifi ha parlato Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo: “È una bellissima casa di epoca repubblicana con affreschi colorati magnifici, decorazioni geometriche a cubi e anche finte specchiature che imitano l’alabastro – le parole di Quilici riportate da ‘Adnkronos’ – un luogo veramente strepitoso che era sempre stato chiuso al pubblico. Lo apriamo con l’uso delle tecnologie che ci consentono da un lato di conservare il monumento e dall’altro di valorizzarlo.

Queste tecnologie sono legate a un sistema multimediale: una guida fisicamente scende all’interno della casa e, con una telecamera e un microfono, racconta l’esperienza della sua visita all’interno a un pubblico che, al piano terra, può godere e beneficiare di queste bellissime immagini e del commento in presa diretta”.

Situata sul colle Palatino, sotto l’ala settentrionale del palazzo di Domiziano, la Casa dei Grifi è un’antica abitazione romana, l’esempio di casa di epoca repubblicana meglio conservato nella Capitale: il suo nome deriva dalla decorazione a stucco di una lunetta che presenta dei grifoni.

Sempre il direttore del Parco Archeologico del Colosseo ha spiegato che l’intervento realizzato nella Casa dei Grifi rientra “all’interno di una più ampia strategia del Parco d’Archeologico del Colosseo che ha deciso di destinare le risorse del Pnrr, in particolare il progetto Caput Mundi, soprattutto al Palatino per cercare di riequilibrare i flussi turistici”.