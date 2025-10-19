Viaggi brevi, Roma è la città preferita in Europa: la classifica

Quali sono le città europee preferite per i viaggi brevi? A rivelarlo è la classifica del portale specializzato TUI Musement, basata sulle ricerche su Google. Nella graduatoria troviamo la presenza di diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Eurostat, i viaggi stanno assumendo sempre più i connotati di soggiorni brevi: nel 56% dei casi, chi si viaggia lo fa prenotando una destinazione per un periodo compreso tra una e tre notti.