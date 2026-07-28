A Roma un box auto costa come una villa: venduto a 760mila euro

I box auto a Roma possono costare quanto se non più di una villa: uno, situato nel Centro Storico della Capitale, è stato venduto a 760mila euro

Il mercato immobiliare di Roma è in continua crescita, così come i prezzi: a salire sono anche quelli dei box auto che raggiungono cifre astronomiche, pari o superiori a quanto si paga per un grande appartamento o una villa.

Un box auto di Roma è stato venduto a 760mila euro

Il prezzo record si è registrato per un box auto di 34 metri quadrati nel Centro Storico di Roma venduto per 760mila euro, praticamente più del doppio di un trilocale in molte zone periferiche della città.

Il box auto da primati si trova nella zona del Tridente, il rinomato complesso urbanistico nel cuore della Capitale che si dirama tra via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta. La location è tra le più esclusive di Roma e questo ha contribuito sicuramente a far salire il prezzo del box auto, anche se la cifra finale resta comunque alta.

Andando in fondo, la notizia non ha destato neanche tanto scalpore, visto che non è unica nel suo genere: durante il mese di maggio del 2026, infatti, sempre a Roma un posto auto da 12 metri quadrati è stato venduto a 260mila euro. La cifra è stata pagata per un piccolo angolo di un garage che si trova all’interno di un edificio di via Santa Maria dell’Anima, a pochi passi di distanza da Piazza Navona.

Le zone più richieste per box e posti auto a Roma

Il mercato dei box e posti auto a Roma segue in gran parte quello immobiliare: le zone più gettonate sono quelle centrali con i prezzi più alti, mentre più ci si allontana dal Centro Storico e più si abbassano anche le richieste.

Box e posti auto sono diventate pertinenze sempre più desiderate in particolare a Roma, città in cui il tasso di motorizzazione raggiunge i 979 veicoli ogni mille abitanti: avere un posto dove poter parcheggiare liberamente il proprio veicolo è oro colato per gli abitanti della Capitale.

I 760mila euro pagati per un garage nella zona del Tridente confermano un trend: nelle aree più pregiate della Capitale la disponibilità di posti auto e moto privati è ridotta mentre la domanda resta elevata, per questo motivo i prezzi continuano a salire.

Per capire i prezzi dei box e posti auto in Centro a Roma, basta dare uno sguardo agli annunci: a maggio un posto auto da 12 metri quadrati in via Arcione, parallela di via del Tritone vicina alla Fontana di Trevi era in vendita a 205mila euro.

Spostandosi leggermente, basta andare in vicolo del Piombo, a pochi passi dal Pantheon: lì un posto auto era stato messo in vendita a 300mila euro. Più ‘economico’ invece quello in vendita in piazza dei Santi Apostoli, proposto a 209mila euro.

A gennaio del 2025, invece, un posto auto situato in via dei Coronari era disponibile al prezzo di 159mila euro. Secondo una ricerca condotta da Immobiliare.it Insights, negli ultimi anni la domanda per box e posti auto è cresciuta molto non solo a Roma ma nella maggior parte delle città italiane: tra quelle con i prezzi più alti troviamo Napoli, Bari e Milano.