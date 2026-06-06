A Roma è in vendita un attico a 10,5 milioni di euro in una delle zone più esclusive della Capitale, dove il mercato del lusso raggiunge cifre da record

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A Roma è in vendita un attico a 10,5 milioni di euro in una delle zone più esclusive del centro storico dove gli indirizzi più prestigiosi del centro storico continuano a raggiungere cifre molto elevate.

Dove si trova l’attico in vendita a Roma

L’immobile si trova in via di San Sebastianello, la salita che da Piazza di Spagna porta verso il Pincio, in uno dei punti più riconoscibili e ricercati della città.

Come riportato dal ‘Corriere Roma’, si tratta di un attico di 430 metri quadrati proposto a 10,5 milioni di euro, una cifra che porta il valore vicino ai 25 mila euro al metro quadrato.

La posizione pesa in modo decisivo sulla valutazione, considerando che la zona unisce centralità e rarità degli immobili disponibili, fattori che nel mercato del lusso possono incidere più di alcuni aspetti pratici.

Nel caso specifico, infatti, l’appartamento risulta privo di ascensore, un dettaglio che in un mercato ordinario avrebbe un impatto importante e che in questo segmento viene assorbito dal valore dell’indirizzo.

L’annuncio riguarda una casa di rappresentanza con cinque locali e una metratura ormai rara nel cuore di Roma, dove il prezzo risente non solo della superficie interna, ma anche del prestigio della via, della vicinanza ai luoghi simbolo della Capitale e di un’offerta immobiliare molto limitata.

Una caratteristica degli immobili di lusso è che non seguono sempre l’andamento medio del mercato residenziale e si rivolgono a una platea molto ristretta, composta da acquirenti con patrimoni elevati, spesso anche stranieri.

Quanto costano le case di lusso a Roma

Secondo la ricerca condotta da ‘Withub’ sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2025 del ministero dell’Economia, i prezzi più alti delle case si concentrano nei quartieri con i redditi medi più elevati, a partire dal Pinciano, che ha registrato il reddito medio pro capite più alto di Roma con 72.686 euro, seguito da Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ludovisi e Sallustiano, nel cuore della Capitale.

Proprio in queste zone si trovano alcuni degli annunci più importanti; oltre all’attico da 10,5 milioni, un altro immobile a Piazza di Spagna, con 392 metri quadrati, quattro locali e tre bagni, è stato proposto a 9 milioni di euro.

Il valore resta dunque altissimo anche quando la metratura cambia, perché la domanda guarda soprattutto alla collocazione e alla qualità patrimoniale dell’acquisto, e spostandosi di poco dal cuore di Piazza di Spagna, le cifre scendono, ma restano comunque fuori dal mercato ordinario.

In via di Ripetta, una palazzina storica di tre piani e 600 metri quadrati, con affaccio verso il Lungotevere in Augusta, è stata messa in vendita a 7,45 milioni di euro. A Piazza Barberini, invece, un attico di 436 metri quadrati con terrazzo e balconi è arrivato a 6,99 milioni di euro.

Anche via Margutta conferma il peso degli indirizzi più noti del centro. Per un appartamento di 700 metri quadrati distribuito su tre livelli in un palazzo del Seicento, la richiesta indicata è di 6 milioni di euro. Nelle stesse aree, perfino le pertinenze raggiungono valori molto elevati, tanto che un posto auto di 12 metri quadrati può arrivare a costare 260 mila euro.

Il divario con altre zone della Capitale appare netto. La stessa analisi ha indicato Ostia Antica come il quartiere con il reddito medio pro capite più basso, pari a 17.067 euro; qui i valori immobiliari oscillano in genere tra 2 mila e 3 mila euro al metro quadrato, a seconda della tipologia e dello stato dell’immobile.