Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica a Roma? Il caso

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina è comparso un angelo restaurato con il volto che sembrerebbe somigliare a Giorgia Meloni: il caso

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è comparso un angelo con il volto che sembrerebbe somigliare a quello di Giorgia Meloni: a rivelarlo è stata ‘Repubblica’, evidenziando similarità tra il dipinto restaurato e la Presidente del Consiglio. La notizia ha fatto il giro del web in poco tempo, portando a diverse reazioni, tra cui quella della Premier.

Angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica a Roma? Il caso

Come detto la basilica di San Lorenzo in Lucina è stata oggetto di un’opera di restauro, tra cui il dipinto di due angeli che affiancano il busto marmoreo di Umberto II di Savoia: il volto di uno dei due angeli sarebbe somigliante a quello di Giorgia Meloni.

Nel giro di poche ore la questione è diventata di dominio pubblico, generando anche un acceso dibattito politico. Monsignor Daniele Rachetti, Rettore del Pantheon e della basilica di San Lorenzo in Lucina, sulla possibile somiglianza con la Premier ha dichiarato:

“Sono andato a vedere il restauro stamattina e in effetti una certa somiglianza c’è, ma bisognerebbe chiedere al restauratore. Io avevo chiesto di restaurare la cappella esattamente com’era, ora so se le fattezze di un volto sono proprio quelle, lì l’angelo c’era e c’era in quel modo”.

L’autore del restauro, il sacrestano della Chiesa Bruno Valentinetti, ha spiegato di non vedere alcuna somiglianza con la Premier: “È una cosa che vedete solo voi – ha dichiarato a ‘Repubblica’ – io ho ricalcato il ritratto che c’era prima. Chiedetelo a chi ha fatto quel disegno 25 anni fa perché sembra la Meloni. Questa è un’opera antica, dovrebbero averla fatta per il Giubileo del 2000. Mi hanno chiesto di sistemarla e l’ho fatto, ci ho lavorato due anni e ho concluso i lavori un fanno fa”.

E ancora: “Ho restaurato i volti come erano 25 anni fa. Molte cose erano sparite. Nel restauro si fa lo scialbo e riappare il disegno che c’era prima. Ho ricalcato e rimesso il colore. Il disegno era rovinato, sono riuscito a recuperare il profilo e l’ho ricalcato”.

Lo stesso sacrestano ha poi raccontato: “Il restauro me lo ha chiesto il parroco, io vivo qui, sono un artigiano e l’ho fatto da volontario per ricambiare la gratitudine verso il parroco che mi dà ospitalità. In cambio la mattina apro la chiesa alle 8, mi do da fare. Ho 83 anni e faccio questo da sempre”.

La reazione della Premier e la posizione della Soprintendenza

Dopo qualche ora è arrivata anche la reazione di Giorgia Meloni: la Presidente del Consiglio, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha pubblicato la foto dell’angelo in questione con le sue fattezze, scrivendo nel post “No, decisamente non somiglio a un angelo”, seguita da una faccia sorridente.

Nel frattempo il Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, ha fatto sapere attraversa una nota ufficiale riportata dal ‘Corriere della Sera’ che su indicazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “ha dato incarico ai funzionari tecnici del Mic di effettuare oggi stesso un sopralluogo per accertare la natura dell’intervento effettuato sul dipinto contemporaneo contenuto in una delle cappelle di San Lorenzo in Lucina e decidere il da farsi”.

Dalla Soprintendenza hanno fatto sapere che verrà accertato se il restauro dell’angelo sia conforme all’opera originaria, in caso contrario “si può chiedere il ripristino” anche se “non parliamo di un’opera d’arte, piuttosto di una decorazione”.