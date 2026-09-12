Roccia pericolosa nel lago di Garda: scatta l’allarme

Roccia pericolosa nel lago di Garda, la Guardia Costiera segnala un ostacolo sommerso a Peschiera e invita alla prudenza nelle acque vicine alla riva

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

A Peschiera del Garda la Guardia Costiera ha segnalato la presenza di una roccia pericolosa nel lago di Garda, situata in un tratto vicino alla costa e frequentato durante la stagione estiva, dove è stata raccomandata particolare prudenza nella navigazione.

Perché la Guardia Costiera ha segnalato una roccia sommersa

L’avviso è stato diffuso dalla sede operativa della Guardia Costiera di Salò e riguarda lo specchio d’acqua davanti alla spiaggia di Bergamini, nel territorio comunale di Peschiera del Garda, in provincia di Verona.

Secondo le informazioni riportate anche da ‘Brescia Oggi’, l’elemento roccioso si trova sotto la superficie e la sua posizione può quindi creare una situazione di potenziale pericolo per chi naviga in quel settore del lago.

La distanza indicata dalle autorità è di circa 100 metri dalla riva, la Guardia Costiera ha accompagnato la comunicazione con una rappresentazione cartografica dell’area interessata, utile a individuare con maggiore precisione il tratto al quale prestare attenzione w precisano la necessità di adottare particolare cautela nelle acque vicine al punto segnalato.

L’indicazione interessa soprattutto la navigazione nel settore prossimo alla costa, dove la presenza di un ostacolo sommerso può assumere rilievo per le unità che transitano nell’area.

L’invito rivolto ai diportisti e agli altri utenti del lago di Garda è quindi quello di mantenere una condotta prudente e di prestare attenzione alla zona evidenziata nell’avviso.

La segnalazione rientra in quelle che sono le attività legate alla sicurezza della navigazione, particolarmente importanti in un bacino come quello gardesano, dove gli spostamenti sull’acqua convivono con la frequentazione delle spiagge e delle aree costiere. In questo caso l’attenzione si concentra su un punto preciso del litorale di Peschiera, per il quale le autorità hanno ritenuto necessario informare chi utilizza lo specchio lacustre.

Dove si trova la roccia pericolosa nel lago di Garda

La zona interessata si trova davanti alla spiaggia di Bergamini, nel territorio di Peschiera del Garda, dove la roccia sommersa è stata individuata a circa cento metri dalla riva. La segnalazione riguarda quindi uno specifico tratto dello specchio lacustre del lago di Garda, per il quale la Guardia Costiera ha raccomandato particolare prudenza durante la navigazione.

Peschiera del Garda occupa uno dei punti più riconoscibili della sponda veronese, in un territorio segnato dal rapporto continuo tra il lago e il Mincio. La città conserva inoltre una forte impronta storica legata al suo passato militare: la fortezza, costruita e trasformata nel corso dei secoli, fa parte dal 2017 del sito UNESCO dedicato alle opere di difesa veneziane tra Cinquecento e Seicento.

Poco distante dal centro si apre anche il paesaggio del laghetto del Frassino, area legata a un altro riconoscimento UNESCO grazie al sito palafitticolo dell’età del Bronzo.

Sul versante opposto, il territorio prosegue invece verso Sirmione attraverso la zona della Lugana, mentre lungo il Mincio si sviluppano percorsi che collegano Peschiera con l’entroterra mantovano.

È in questo contesto, dove acqua e storia definiscono da secoli l’identità della città, che si trova la spiaggia di Bergamini interessata dalla segnalazione. L’avviso della Guardia Costiera riguarda esclusivamente lo specchio lacustre antistante questo tratto di costa, dove la presenza della formazione rocciosa impone maggiore cautela durante la navigazione.