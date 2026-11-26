Ritrovata la statua di Lucio Battisti rubata nei giorni scorsi a Nardò, in Puglia: dove era finita l'opera d'arte dedicata al cantautore italiano

La statua di Lucio Battisti rubata nei giorni scorsi a Torre Squillace, marina di Nardò, è stata ritrovata in un’abitazione di Lizzanello, comune della provincia di Lecce.

Dov’era finita la statua di Battisti rubata a Nardò

L’opera d’arte era in possesso di un uomo, un collezionista 30enne, che nel suo garage accumula busti, manufatti, candelabri, orologi, minerali e altre opere. L’uomo, all’arrivo delle forze dell’ordine, ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando di non sapere che la statua raffigurasse Battisti, ma di essere convinto che ritraesse Mozart.

Gli agenti del commissariato locale che stanno seguendo il caso hanno denunciato a piede libero due persone di Galatone, altro comune in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato da ‘SkyTg24’, i due uomini sono stati identificati grazie all’ausilio dei filmati di alcune telecamere della zona.

In base a quanto trapelato fino a questo momento, i due avrebbero agito su commissione: dopo aver rubato una Fiat Uno a Copertino, hanno raggiunto Torre Squillace, dove, utilizzando un flessibile, hanno reciso la statua alle caviglie, lasciando sul posto solo le scarpe dell’opera dedicata a Battisti. Dopo essere stati identificati dalle forze dell’ordine, i due avrebbero ammesso le proprie responsabilità.

Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, e il consigliere con delega alla Polizia locale, Gabriele Mangione, hanno commentato così la vicenda relativa al ritrovamento della statua rubata di Lucio Battisti: “La risposta della Polizia di Stato è stata tempestiva e decisa – si legge sul sito ufficiale del comune di Nardò – e praticamente in poche ore si è giunti a fare luce su un episodio che ha ferito la comunità di Torre Squillace e tutti i neretini.

Sappiamo quanto sia importante il legame del nostro territorio con una figura come quella di Lucio Battisti e il valore artistico e affettivo della statua e per questo siamo contenti che si stia giungendo rapidamente a un epilogo positivo. Grazie alla Polizia di Stato, al questore dottor Lionetti, al vicecapo di gabinetto dottor Tornese e alla dottoressa Cundari, che guida il nostro commissariato. Ci fa enormemente piacere, peraltro, che la nostra Polizia locale abbia avuto un ruolo decisivo nelle indagini, i nostri agenti meritano il riconoscimento dei neretini e anche un encomio formale che faremo giungere al comandante Tarantino e ai suoi uomini”.

Il racconto dell’acquirente: “Pensavo fosse Mozart”

Il 30enne di Lizzanello che custodiva la statua di Lucio Battisti in casa, al pianterreno di un’abitazione del paese, ha raccontato di aver acquistato l’opera nella convinzione che il soggetto ritratto fosse il compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, e non il cantautore italiano.

“Volevo una statua di Mozart in casa – le parole dell’acquirente riportate da ‘Repubblica’ – quando me l’hanno proposta l’ho acquistata subito”. L’uomo, dunque, ha affermato di ignorare da dove provenisse la statua, in quanto pensava fosse di Mozart e non di Lucio Battisti. Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

Come detto, l’uomo ha dichiarato di ignorare la provenienza della statua, che gli sarebbe arrivata già danneggiata, l’uomo ha riferito di ignorarla e ha spiegato che tutti, nella zona, sanno della sua passione per il collezionismo d’arte e quindi è abituale che molte persone gli portino oggetti da valutare per un eventuale acquisto.

La statua di Lucio Battisti era stata inaugurata nell’estate del 2022 sul lungomare Cristoforo Colombo: il comune di Nardò la commissionò mesi prima all’artista Dario Tarantino che si mise al lavoro, ideando l’opera che venne fusa in bronzo dalla Fonderia artistica prof. Magnifico Michele di Modugno, in provincia di Bari.