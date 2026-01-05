Roccaraso, Rita De Crescenzo prepara una nuova "invasione": la tiktoker chiama a raccolta i followers per tornare nella località sciistica abruzzese

Rita De Crescenzo prepara una nuova “invasione” a Roccaraso: a distanza di un anno, la nota tiktoker napoletana ha chiamato a raccolta i suoi follower, invitandoli a passare qualche giorno nella località sciistica dell’Abruzzo che già all’inizio del 2025 aveva accolto tanti turisti provenienti dalla Campania.

Rita De Crescenzo prepara la nuova “invasione” a Roccaraso

Con un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di TikTok, Rita De Crescenzo ha manifestato la volontà di tornare a Roccaraso per trascorrere qualche giorno sulla neve della località dell’Abruzzo, chiamando a raccolta i suoi follower:

“Che vogliamo fare, ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso? Siete pronti? Ci andiamo a divertire su quella bella neve, soffice – ha dichiarato la tiktoker – se volete venire, ci organizziamo tutti insieme. Ci sono delle belle casette, ognuno ne affitta una e andiamo a passare un paio di giorni sulla neve”.

La stessa Rita De Crescenzo, nel video, ha invitato tutti a rispettare il territorio di Roccaraso: “Comportatevi bene, quando andate sulla neve non buttate la carta per terra. Organizziamoci adeguatamente e andiamo a sciare tutti insieme”

L’anno scorso aveva avuto un grande risalto a livello mediatico la grande presenza di turisti campani a Roccaraso: in modo particolare nella giornata di domenica 26 gennaio 2025 la località abruzzese era stata raggiunta da centinaia di autobus, una sorta di “invasione” che aveva fatto emergere problemi legati all’overtourism.

In seguito a quella sorta di “esodo” di massa, per limitare l’arrivo di troppi autobus nel comprensorio sciistico dell’Abruzzo, la Prefettura dell’Aquila aveva deciso di limitare l’accesso al massimo a 100 bus, così da contingentare le presenze e garantire anche maggiore sicurezza.

L’annuncio del sindaco

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, è intervenuto ai microfoni di ‘Ansa’ per parlare delle tante presenze attese nella nota località sciistica dell’Abruzzo, dopo le dichiarazioni social di Rita De Crescenzo:

“Ospiteremo cinquanta pullman a targhe alterne con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune – ha spiegato il primo cittadino – le prenotazioni saranno aperte dal lunedì al venerdì per contingentare il flusso nei fine settimana”.

Quanto annunciato da Francesco Di Donato fa parte di un piano concordato al tavolo prefettizio che, ha ribadito il sindaco, “ha funzionato lo scorso anno e che stiamo attuando nuovamente, ma con un numero inferiore di pullman”. Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere che “al momento la situazione è tranquilla, le festività natalizie hanno registrato un buon afflusso di presenze, senza criticità”.

Sul sito ufficiale del Comune di Roccaraso, a partire dalla giornata di lunedì 5 gennaio 2026, è disponibile la pagina che consente la prenotazione dei bus turistici per l’accesso alla località sciistica abruzzese. Al momento è consentito l’accesso solamente ai pullman con targhe pari, come si legge sull’annuncio dell’amministrazione comunale:

“Prenota l’accesso sulla S.S. 17 nel territorio del Comune di Roccaraso inserendo la targa del tuo Pullman che termina con numero PARI. Saranno ammesse all’accesso, per ogni giornata, solo le prime 50 prenotazioni in ordine cronologico, la piattaforma chiuderà venerdì 9 gennaio 2026 ore 12:00″. Per prenotare bisogna selezionare la data di arrivo a Roccaraso, fornendo nome, cognome, denominazione azienda, indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di targa del bus.