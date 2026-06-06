Mangiare in una location insolita può essere un'esperienza memorabile: la Guida Michelin ha segnalato i ristoranti stellati più spettacolari, e uno è italiano

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Se concedersi una serata in un ristorante stellato è per molti un’esperienza già particolare, immaginate quanto possa rivelarsi speciale (e gradita) una location insolita: dalle degustazioni immersive agli scenari sottomarini, la Guida Michelin ha selezionato alcuni dei locali che offrono qualcosa in più rispetto ad una “semplice” cena a cinque stelle. L’elenco porta alla luce ben 12 ristoranti stellati – o quantomeno segnalati nella Guida – che vantano uno scenario a dir poco incredibile. E tra questi ce n’è anche uno italiano, scopriamo di quale si tratta.

La “Locanda Don Serafino” tra i ristoranti più spettacolari

Secondo la Guida Michelin, uno dei ristoranti più spettacolari al mondo si trova in Italia: stiamo parlando della “Locanda Don Serafino”, nel centro storico di Ragusa. Sorge accanto alla Chiesa dei Miracoli, inserita tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità dall’UNESCO, e offre portate che richiamano la tradizione siciliana, rivisitate in chiave moderna dallo chef Vincenzo Candiano. Ma qual è la sua specialità? I pasti vengono serviti in una sala ricavata all’interno di una grotta dalle pareti in pietra, dove aleggia un’atmosfera davvero insolita.

Quali sono i ristoranti stellati dalle location inusuali

Se siete alla ricerca di un’esperienza gastronomica particolare, la Guida Michelin ha selezionato alcuni ristoranti considerati davvero speciali – oltre alla “Locanda Don Serafino”, naturalmente. Come “Under”, il locale stellato che si trova a Lindensen, in Norvegia: è il primo ristorante sottomarino in Europa (e il più grande al mondo), ben 5 metri al di sotto del livello del Mare del Nord. Con la sua vetrata panoramica, si può gustare del buon pesce ammirando uno spettacolo unico. È invece a Copenhagen (in Danimarca) che si può cenare presso il ristorante “Alchemist” dello chef Rasmus Munk, due stelle Michelin. Qui, il menù viene servito nel corso di un vero e proprio spettacolo della durata di 6 ore, che si svolge in ambienti diversi – tra cui un planetario e una sala operatoria.

Il ristorante “Eatrenalin” di Rust, in Germania, si trova invece all’interno del parco divertimenti Europa Park: la cena dura due ore e i commensali si accomodano su sedie fluttuanti che li conducono in un’esperienza immersiva tra sale a tema e universi fantastici. Una delle esperienze gastronomiche più sorprendenti in Spagna è quella che si può vivere presso “El Vagon de Beni”, a Hoyo de Manzanares. Il ristorante è ospitato all’interno di due carrozze ferroviarie d’epoca, che ricordano un po’ il fascino esotico dell’Orient Express. Per i turisti che visitano Parigi, invece, c’è “Le Jules Verne”: a ben 125 metri d’altezza, il ristorante è situato al secondo piano della Torre Eiffel e gode di una vista incredibile.

Volando dall’altra parte dell’oceano, la Guida Michelin ci porta alla scoperta di “Nōksu”, ristorante stellato che accoglie i suoi clienti nella metro di Koreatown, a New York. Considerato uno dei più belli al mondo, il ristorante “Jiwan” di Doha (in Qatar) ha una specialità: sul soffitto campeggiano oltre 4 milioni di cristalli Swarovski, disposti a formare un motivo ad onda. Tra le esperienze più suggestive in fatto di cucina, non può mancare Dubai: qui si trova il ristorante “Ossiano”, all’interno di un acquario che ospita oltre 65mila animali marini – sì, anche degli squali!

Infine, qualche peculiarità dall’Estremo Oriente. In Giappone, ci sono due ristoranti davvero particolari: il primo è “Hajime”, ad Osaka, gestito da un ex ingegnere che conduce i suoi ospiti alla scoperta dell’universo e dei pianeti, in una splendida sala a tema. Il secondo è il ristorante “Shigetsu” di Kyoto, che si trova nella cornice del tempio Tenryu-ji, uno dei Patrimoni UNESCO del Giappone: un’esperienza spirituale da non perdere. In Cina, invece, si può mangiare al ristorante “Yong” di Guangzhou tra collezioni di antiche porcellane cinesi e di utensili artigianali, come in una sala museale.