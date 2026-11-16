Un ristorante del ferrarese ha rinunciato alla Stella Michelin perché i titolari vogliono una cucina più semplice, prezzi più accessibili e libertà

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La nuova edizione della Guida Michelin 2027 ha portato diverse novità. Tra queste c’è anche la perdita della famosa Stella da parte del ristorante La Zanzara, noto locale del Ferrarese. In questo caso, però, l’uscita dalla selezione stellata non è stata subita dai titolari, anzi, la scelta è venuta proprio da loro che avevano comunicato alla Guida di voler rinunciare al riconoscimento.

Il ristorante che ha rinunciato alla Stella Michelin

La Zanzara è un ristorante che si trova a Volano, località del comune di Codigoro, in provincia di Ferrara, nella zona del Delta del Po. Il locale è ospitato in un casale nella zona di Porticino, non lontano da Goro. La sua cucina è legata al pesce e ai prodotti del territorio, due elementi che i titolari considerano parte essenziale dell’identità del locale. I protagonisti di questa storia sono Samuele e Sara Bison, che oggi gestiscono il ristorante La Zanzara. Sono loro che hanno scelto di non proseguire il percorso con la Stella Michelin.

La decisione è diventata ufficiale con la pubblicazione della Guida Michelin Italia 2027, presentata il 12 novembre a Piacenza. Come racconta ‘Il Corriere della Sera’, La Zanzara ha conquistato il riconoscimento della Stella Michelin nel 2020. Quest’anno la sua assenza dalla nuova lista stellata è legata alla scelta dei titolari. Il progetto del ristorante affonda le radici nella storia della famiglia Bison. I genitori di Samuele e Sara avevano aperto La Zanzara nei primi anni Ottanta come pizzeria.

In seguito, l’incontro con lo chef Igles Corelli contribuì a orientare l’attività verso una cucina più ampia. L’arrivo della Stella ha, poi, dato visibilità al locale e ha rappresentato un riconoscimento per il lavoro della cucina. Con il tempo, però, i titolari hanno sentito crescere la distanza tra le aspettative associate alla ristorazione stellata e il tipo di piatti che desideravano proporre.

Le ragioni dei titolari per dire no alla Stella Michelin

Samuele Bison aveva scritto al direttore della Guida Michelin, Sergio Lovrinovich, già nella primavera del 2026 per annunciare la rinuncia alla Stella. Nell’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato che la decisione era stata presa insieme alla sorella e che si aspettava la visita degli ispettori per verificare il cambiamento. Il titolare ha riassunto così il sentimento che ha portato alla rinuncia: “Non è più divertente quando un onore diventa un onere. Vogliamo maggiore libertà espressiva, vogliamo sganciarci da quel mondo.”

Samuele poi continua spiegando che la vicinanza al mercato ittico di Goro permette al ristorante di comprare pesce fresco appena pescato. Bison vorrebbe poterlo servire anche con cotture semplici, senza dover trasformare ogni piatto per renderlo più elaborato. “Prendiamo un prodotto che amo: le canocchie. Il nostro ristorante è a 15 minuti di auto dal mercato del pesce di Goro. Quando i pescatori tornano dal mare, hanno i nostri numeri di telefono. Ci avvisano, andiamo a prenderle e le portiamo al ristorante, che ancora si stanno muovendo e mi sento limitato a prepararle. Se volessi fare un semplice piatto di canocchie al vapore con prezzemolo, non potrei farlo perché alla fine il piatto è troppo semplice e non è stellato.”

La nuova cucina punterà, quindi, su ricette legate alla tradizione locale e prodotti del territorio, con preparazioni più semplici. Anche il servizio dovrebbe diventare meno formale, mentre l’ambiente di lavoro sarà ripensato per ridurre lo stress legato alla prestazione. La decisione avrà conseguenze anche sui prezzi. I titolari vogliono proporre piatti a costi più accessibili, in un momento in cui, come ha osservato Bison, i prezzi aumentano mentre gli stipendi non tengono lo stesso passo. Per il ristorante, rendere la cena meno esclusiva significa provare a intercettare una clientela più ampia.