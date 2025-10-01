Il ristorante a Milano con un piatto in menu raddoppia: la novità

Il ristorante La Rue di Milano, che offre un solo piatto in menu, aprirà un nuovo locale dove servirà panino francese con entrecôte e patatine

Milano non smette mai di sorprendere quando si parla di cucina e nuove aperture. In questo contesto, l’apertura di La Rue, ristorante che propone un solo piatto in menu, ha fatto notizia sin dal primo giorno. I gestori del locale hanno fatto una scelta originale dato che qui non c’è il menu con decine di opzioni, ma una proposta unica e iconica: l’entrecôte di manzo con la sua salsa segreta e le immancabili patatine fritte.

Un successo che ha spiazzato gli stessi ideatori, tanto che a poche settimane dall’apertura si parla già di una seconda sede accanto al ristorante principale. La nuova apertura, però, avverrà con una formula un po’ diversa: nasce così il progetto La Baguette.

La Rue raddoppia con un nuovo format

Il locale La Rue ha aperto da pochissimo, ma le file all’ingresso parlano da sole. Già dai primi giorni decine di clienti hanno affrontato lunghe attese per sedersi ai tavoli di Corso Garibaldi. In un quartiere come Brera, ricco di locali alla moda e insegne internazionali, La Rue ha trovato subito il modo di distinguersi puntando su un format originale.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, a breve accanto a La Rue aprirà un locale gemello ma con un approccio diverso: si tratta di La Baguette. Qui il piatto tipico composto dall’entrecôte con salsa e patatine fritte sarà proposto in maniera differente. La proposta è quella di servire un panino tipico francese, la baguette appunto, da gustare in versione street food o da ordinare in delivery.

L’idea è semplice ma destinata a funzionare: portare in strada quel piatto che solitamente viene servito al tavolo di un ristorante. Si potrà, quindi, avere una baguette croccante con all’interno fettine di entrecôte, la celebre salsa segreta e le patatine. Tutto in una soluzione pratica, pensata per chi non ha tempo di sedersi al tavolo ma non vuole rinunciare al piatto che ha reso celebre La Rue in così poco tempo.

Il modello non è nuovo: in Francia e in altre parti del mondo esistono format simili, capaci di rendere iconico un panino semplice. Secondo quanto si legge sempre su ‘La Repubblica’, a sviluppare l’idea è stato Efficiens, venture studio che ha lanciato il progetto di La Rue. L’obiettivo sembra chiaro: trasformare un piatto classico della tradizione francese in un progetto di successo replicabile anche in altre località.

Il successo di La Rue a Milano

L’apertura del nuovo locale La Baguette avviene dopo il sorprendente successo che La Rue ha avuto in poco tempo a Milano. In una città che negli ultimi tempi ha visto arrivare nomi altisonanti come Nusr-Et Steakhouse di Salt Bae o il Twiga di Del Vecchio, il piccolo ristorante di Corso Garibaldi ha saputo imporsi con un’idea davvero semplice ma originale.

Il menu si apre con un’insalata verde con noci e vinaigrette. Poi la protagonista: l’entrecôte, carne di manzo tagliata sottile, servita con la salsa segreta e accompagnata da patatine artigianali illimitate. I camerieri chiedono solo il grado di cottura desiderato. Il prezzo è fisso: 35 euro, comprensivo di acqua microfiltrata e coperto, mentre dolci e bevande si ordinano a parte.

Il locale conta circa 90 coperti, ma potrà arrivare a 150 grazie all’apertura dell’area esterna. Non si accettano prenotazioni: bisogna presentarsi e mettersi in fila, proprio come succede nei locali parigini da cui il format prende ispirazione. Una scelta che ha reso l’attesa parte integrante dell’esperienza e che ha alimentato la curiosità. L’ambientazione, curata da Dimorestudio, ricorda una brasserie francese con piastrelle, boiserie e un tocco vintage.