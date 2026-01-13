Questo sito contribuisce all’audience di

Riso, neve e fumo: il piatto speciale dedicato a Milano Cortina

Lo chef Pietro Parisi, in omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026 ha ideato il piatto speciale dal titolo "Riso, neve e fumo"

Pubblicato:

Martina Bressan

Martina Bressan

Chef Pietro Parisi

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 non sono solo un grande evento sportivo internazionale, ma anche un’occasione per raccontare l’Italia attraverso cultura, paesaggio e gastronomia. In questo contesto, la cucina italiana assume ancora una volta un ruolo particolare. Proprio in questa cornice, infatti, nasce “Riso, Neve e Fumo”, il piatto speciale ideato per celebrare Milano Cortina 2026. Una ricetta, dello chef Pietro Parisi, che parla di sostenibilità e dialogo tra Nord e Sud.

Il piatto speciale delle Olimpiadi: “Riso, Neve e Fumo”

L’inizio dei giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina è sempre più vicino. La fiamma olimpica il 4 dicembre 2025 è stata affidata all’Italia e ora sta girando tutte le regioni del nostro Paese con tappe previste in oltre 300 comuni. Il viaggio della fiamma terminerà il 5 febbraio 2026 quando il sacro fuoco arriverà a Milano, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro.

Data l’importanza dell’evento che vede l’Italia protagonista, lo chef Pietro Parisi ha pensato a una nuova ricetta speciale, con protagonisti prodotti del nostro territorio. Il piatto si chiama “Riso, Neve e Fumo” ed è un risotto che nasce come omaggio simbolico ai Giochi Olimpici Invernali. Alla base c’è un’idea semplice: trasformare ingredienti semplici in un racconto capace di evocare i paesaggi italiani e i valori olimpici.

Il riso viene mantecato con burro di malga affumicato, elemento che richiama immediatamente i profumi delle baite di montagna, mentre il brodo è realizzato con pane raffermo, un elemento che rimanda alla sostenibilità. A completare il piatto ci sono polvere di polenta e mela essiccata, due ingredienti che parlano di territori diversi ma accomunati dal valore della semplicità. La polenta, in particolare, rimanda alle tradizioni alpine.

Infine, il “fumo” del titolo non è solo una tecnica o un aroma, ma un richiamo emotivo: quello dei camini accesi, delle sere d’inverno e dei momenti di condivisione davanti al fuoco. La ricetta è stata pensata come un tributo ai valori olimpici: condivisione, rispetto per l’ambiente, dialogo tra tradizione e innovazione.

Pietro Parisi, il “cuoco contadino” che firma il piatto dedicato alle Olimpiadi

Dietro “Riso, Neve e Fumo” c’è la visione di Pietro Parisi, conosciuto da anni come il “cuoco contadino”. Un soprannome che è la sintesi del suo percorso professionale. Parisi si è formato in alcune delle cucine più prestigiose al mondo, tra le quali quelle di Alain Ducasse e Gualtiero Marchesi. Dopo diverse esperienze in strutture di alto livello e ristoranti stellati all’estero, lo chef ha scelto una strada diversa.

È tornato nella sua terra d’origine, in Campania, e poi ha portato la sua cucina in Calabria. Qui oggi lavora alla Tenuta Contessa Farm Resort & Spa, un luogo che è allo stesso tempo un resort e un’azienda agricola a Montalto Uffugo, poco distante da Cosenza. Vigneti, uliveti, pascoli: qui la cucina è a stretto contatto con la materia prima. Gli ingredienti dei piatti seguono, quindi, le stagioni e il lavoro dei contadini.

Il termine “cuoco contadino” racchiude proprio questa scelta: rimettere al centro la terra e i produttori che coltivano e allevano. Nel piatto dedicato a Milano Cortina 2026, questa visione emerge in modo chiaro dato che l’intento è raccontare l’Italia i suoi prodotti e le tradizioni, partendo proprio da quelle locali.

