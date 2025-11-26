Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Rifiuti, aumenta la Tari: dove costa di più in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

In Italia costa sempre di più la Tari: dal 2024 al 2025, il prezzo della tassa sui rifiuti è aumentato del 3,3% in base a quanto emerso dal nuovo Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.

Secondo Arera, il 57% degli italiani giudica adeguato il servizio rispetto al prezzo pagato, poco più della metà. Cittadinanza attiva, per migliorare la situazione, ha proposto quattro linee di intervento: ridurre le disuguaglianze territoriali; rafforzare la partecipazione civica; rendere strutturale la tariffazione puntuale; consolidare la trasparenza tramite il Portale Tari.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI