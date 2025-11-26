Rifiuti, aumenta la Tari: dove costa di più in Italia
di
In Italia costa sempre di più la Tari: dal 2024 al 2025, il prezzo della tassa sui rifiuti è aumentato del 3,3% in base a quanto emerso dal nuovo Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.
Secondo Arera, il 57% degli italiani giudica adeguato il servizio rispetto al prezzo pagato, poco più della metà. Cittadinanza attiva, per migliorare la situazione, ha proposto quattro linee di intervento: ridurre le disuguaglianze territoriali; rafforzare la partecipazione civica; rendere strutturale la tariffazione puntuale; consolidare la trasparenza tramite il Portale Tari.
