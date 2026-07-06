A Riccione c'è uno stabilimento dove l'ombrellone è gratis

Mentre il costo della spiaggia pesa sempre di più sulle vacanze estive, a Riccione uno stabilimento balneare ha scelto di mantenere l’ombrellone gratis

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Mentre il costo di ombrelloni e lettini è diventato uno dei temi più discussi dell’estate, a Riccione uno stabilimento balneare continua a offrire l’ombrellone gratis ai clienti, mantenendo una gestione legata alla tradizione e ai prezzi accessibili.

Dov’è lo stabilimento con ombrellone gratis

La vicenda riguarda lo stabilimento numero 16 di Riccione, una delle località simbolo della Riviera romagnola e del turismo balneare italiano. Il titolare è Guerrino Ricci, 86 anni, bagnino di lunga esperienza, legato da decenni a quel tratto di spiaggia e a una clientela che, negli anni, ha continuato a frequentare lo stesso posto.

La sua scelta colpisce perché negli anni i prezzi di ombrelloni e lettini sono cambiati sensibilmente da zona a zona e da stagione a stagione mentre, come riporta il ‘Corriere della Sera’, nello stabilimento di Ricci una brandina costa ancora 4 euro al giorno, mentre l’ombrellone viene concesso senza un costo aggiuntivo.

“L’ombrellone io non lo faccio pagare”, conferma Ricci, una frase semplice che colpisce se a pronunciarla è un lavoratore in un periodo in cui l’accesso alla spiaggia attrezzata è diventato per molte famiglie una voce di spesa da valutare con attenzione.

Ricci non ha applicato differenze sostanziali legate alla posizione dell’ombrellone, vicino alla riva o più arretrato verso la strada; la logica, nel suo caso, è rimasta quella di una spiaggia pensata per una frequentazione abituale, vicina alle esigenze di chi non cerca necessariamente un’esperienza balneare di lusso.

La Riviera romagnola, del resto, ha costruito una parte importante della propria identità proprio sulla cultura dell’accoglienza balneare, e luoghi come Riccione, Rimini e le località vicine sono diventati emblematici.

Perché l’ombrellone resta gratis a Riccione

La scelta di Guerrino Ricci nasce soprattutto dal rapporto con la sua clientela. Il titolare racconta: “I miei clienti sono anziani, non me la sento di aumentare i prezzi” e spieha: “Non posso fare pagare di più, i miei clienti sono spesso anziani e la maggior parte provengono dall’entroterra, poco lontano dunque da Rimini e da Riccione. Non me la sento proprio di aumentare i prezzi, anzi se lo faccio la gente non verrà più al mare” .

A differenza di molte località balneari, i cui prezzi di ombrelloni e lettini incidono in modo sensibile sulle vacanze e un ombrellone stagionale con tre lettini può raggiungere cifre molto più alte, con variazioni legate al comune e alla posizione in spiaggia.

Lo stabilimento numero 16 mantiene quindi una linea diversa rispetto a una parte del mercato balneare. Ricci lavora nel settore da circa cinquant’anni e attraversa stagioni molto diverse della Riviera, dagli anni del grande turismo fino a una fase in cui le abitudini dei vacanzieri cambiano e la presenza straniera appare meno numerosa rispetto al passato.

Tra i clienti citati dal bagnino compare anche Heidi, una donna tedesca di 87 anni che continua a scegliere quella spiaggia, la cui presenza racconta il valore della continuità che alcuni stabilimenti conservano nel tempo, attraverso rapporti di fiducia e abitudini che si ripetono estate dopo estate.

La vicenda dello stabilimento numero 16 fa notizia perché mostra una scelta controcorrente in una stagione segnata dall’attenzione ai rincari, racconta l’esperienza, il rapporto quotidiano con i frequentatori e l’importanza di una spiaggia intesa come servizio accessibile.