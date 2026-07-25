La Regione Lazio vuole comprare un palazzo: affare da 145 milioni

La Regione Lazio vorrebbe comprare un palazzo a Roma dove trasferire alcuni uffici, mentre la Giunta resterebbe nella storica sede in zona Garbatella

Investimento immobiliare all’orizzonte per la Regione Lazio: l’ente avrebbe messo nel mirino un immobile di Roma dove trasferire alcuni uffici.

La Regione Lazio compra un palazzo a Roma

Il piano prevede che la giunta regionale resti nello storico edificio in zona Cristoforo Colombo/Garbatella di proprietà dell’ente dal 2009, mentre le direzioni oggi ospitate nell’immobile di Camporomano, in zona Anagnina, traslocheranno nella nuova struttura da acquistare.

Stando a quanto si legge su ‘Repubblica’, l’edificio più idoneo sarebbe già stato individuato: si trova a 500 metri in linea d’aria dalla sede della giunta; l’operazione sarebbe da circa 145 milioni di euro che la Regione ammortizzerebbe nel giro di quarant’anni.

La volontà della Regione Lazio che negli ultimi dieci anni è riuscita ad abbattere di 16 milioni di euro il costo annuale delle locazioni per i propri uffici, è quella di tagliare ulteriori spese d’affitto con un investimento che consentirebbe all’ente di essere proprietario di tutti i suoi spazi.

La ricerca è iniziata già da diversi mesi, quando era stata avviata un’indagine pubblica esplorativa per individuare un immobile a Roma in grado di ospitare 1.500 dipendenti; di sette proposte, solamente due sono state ritenute ammissibili per la valutazione tecnica, tra cui il palazzo di via del Caravaggio che in passato ha già ospitato alcuni uffici regionali.

Alla fine l’immobile individuato è quello già citato che si trova in via Cristoforo Colombo all’incrocio con l’Anagnina: può ospitare più di 1.650 postazioni di lavoro e spazi per il welfare come asilo nido, palestra, mensa con terrazza, una corte verde interna e un auditorium da 250 posti.

La storia dell’attuale sede della Regione Lazio

Attualmente la Giunta regionale della Regione Lazio ha sede nello storico Palazzo situato nel quartiere della Garbatella in via Cristoforo Colombo; l’edificio, inizialmente deputato a sede nazionale dell’INAM (Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie) con la soppressione dell’ente passò a uso della Giunta nel 1980.

La Regione lo ha acquistato nel 2009 e si compone di tre strutture distinte: la palazzina A, con ingresso sulla Cristoforo Colombo, ospita gli uffici del Presidente della Regione e delle sue strutture di staff; la palazzina B, con ingresso su piazza Odorico da Pordenone, ospita gli uffici delle direzioni regionali; la palazzina B, con ingresso sempre su piazza Odorico da Pordenone, è deputata agli uffici delle società di servizio regionali.

La palazzina è diventata famosa negli anni Settanta prima ancora dell’arrivo della Giunta, in quanto venne utilizzata come sede della Megaditta in ‘Fantozzi’, primo capitolo della serie cinematografica con Paolo Villaggio nei panni del mitico ragionere Ugo Fantozzi.

Megaditta è il nome dato all’impresa immaginaria presso la quale lavora il personaggio di fantasia di Ugo Fantozzi: nell’idea di Paolo Villaggio è una caricatura tragicomica di un’impresa, dove i dirigenti sono caratterizzati come ricchi aristocratici dai modi crudeli e tirannici, al contrario degli impiegati, servili e sfruttati; in generale ricalca tutti i possibili stereotipi di un posto di lavoro.

Il successo del primo film, datato 1975, oltre a far diventare famoso l’edificio di Roma poi diventato sede della Giunta regionale, ha permesso che termini come Megaditta e Megadirettore diventassero d’uso comune, a testimonianza del grande impatto avuto sul pubblico.