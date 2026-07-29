Reggia di Portici, in Campania, è stata scelta come la location della nuova serie tv Netflix "Minerva - La scuola" con Cristiana Capotondi

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Netflix ha scelto di nuovo la Campania per una nuova produzione italiana. Dal 22 settembre, infatti, debutterà Minerva – La scuola, una nuova serie tv in otto episodi ambientata in un liceo militare che promette di conquistare il pubblico. A fare da sfondo alle vicende non è però un semplice set, ma uno dei palazzi storici più affascinanti del territorio partenopeo, ovvero la Reggia di Portici, trasformata per l’occasione nell’accademia militare.

Reggia di Portici, la location di Minerva – La scuola

La Reggia di Portici si trova nell’omonimo comune alle porte di Napoli, tra il Vesuvio e il Golfo, in una posizione panoramica che da quasi tre secoli ne fa una delle residenze più prestigiose del territorio. Fu fatta costruire nel 1738 per volontà di Carlo di Borbone e della regina Maria Amalia di Sassonia come dimora estiva della famiglia reale, diventando il primo grande palazzo della dinastia borbonica nel Regno di Napoli. Attorno alla residenza sorse poi un vasto parco che ancora oggi rappresenta uno dei giardini storici più importanti del Sud Italia.

Nel corso dei secoli la Reggia ha attraversato diverse trasformazioni. Oggi ospita il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e il Museo Ercolanese, mantenendo intatto il fascino di un tempo con le sue sale affrescate, i cortili monumentali e gli eleganti ambienti. Come riporta ‘La Stampa’, sarebbero state proprio queste caratteristiche a convincere la produzione di Minerva – La scuola a scegliere la Reggia come principale location delle riprese. Per diversi mesi il complesso monumentale è stato trasformato nell’immaginario liceo militare Minerva, con ambienti storici adattati alle esigenze narrative della serie.

Accanto alla Reggia è stata utilizzata anche Villa Campolieto, a Ercolano, soprattutto per alcune scene ambientate nei sotterranei. Durante il Giffoni Film Festival 2026 il cast e gli autori hanno accompagnato giornalisti e ospiti in un percorso attraverso le sale della Reggia, mostrando come gli spazi reali siano stati reinterpretati sullo schermo.

Minerva – La scuola: trama, cast e attori

Disponibile su Netflix dal 22 settembre, Minerva – La scuola è una serie composta da otto episodi, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia. La storia è ambientata in un liceo militare immaginario ispirato alle accademie militari italiane, tra cui la storica Nunziatella di Napoli. I protagonisti sono tre giovani studenti molto diversi tra loro.

Salvo, interpretato da Ciro Minopoli, entra nell’istituto con lo scopo di fare luce sulla misteriosa scomparsa del suo migliore amico. Accanto a lui ci sono Camilla (Margherita Buoncristiani), ragazza di una famiglia benestante, e Vincenzo (Biagio Venditti), deciso a seguire la carriera del padre militare. Attorno ai ragazzi ruotano figure adulte fondamentali. Tra queste spicca Laura Canali, interpretata da Cristiana Capotondi, che è l’insegnante di Storia e Filosofia proveniente dalla scuola pubblica.

Parlando del proprio personaggio, Cristiana Capotondi ha spiegato a ‘La Stampa’: “Interpretare Minerva – La scuola mi ha fatto conoscere più da vicino il mondo delle accademie militari. E devo confessare che, come per il mio personaggio, quel mondo fatto di regole molto severe, di una rigida organizzazione gerarchica, di punizioni inflitte dagli anziani attraverso brutali prove fisiche, è molto distante da me”.

Per impostazione narrativa, Minerva – La scuola ricorda inevitabilmente Mare Fuori. Non solo entrambe raccontano adolescenti costretti a vivere in un’istituzione caratterizzata da regole rigide e forti gerarchie, ma condividono anche gli stessi protagonisti dietro la macchina da presa. Il produttore Roberto Sessa e il regista Ivan Silvestrini sono infatti gli artefici di Mare Fuori, ambientato nell’Istituto Penale Minorile di Napoli, e puntano ora a conquistare nuovamente il pubblico.