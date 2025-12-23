I regali di Natale di Giorgia Meloni ai ministri: il pacco donato dalla Premier a tutta la squadra di Governo in vista delle festività del 2025

A Natale è tempo di regali, per tutti: non fanno eccezione le istituzioni e infatti la Premier Giorgia Meloni ha fatto trovare sul tavolo del Consiglio dei ministri un pacco regalo per tutta la squadra di Governo.

Cosa ha regalato Giorgia Meloni ai ministri

Stando a quanto riferito da ‘Il Messaggero’, al loro arrivo per il penultimo Cdm dell’anno, i ministri hanno trovato un pacco regalo da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il pacco è firmato da una nota azienda romana che da più di ottant’anni confezione prodotti di design, rigorosamente Made in Italy: al suo interno un doppio regalo, uno ‘svuota-tasche’ in porcellana con raffigurata un’immagine della Chiesa di San Miniato al Monte a Firenze, e un blend, un elegante diffusore di profumo per la casa.

Giorgia Meloni, indicata di recente come la quarta donna più potente al mondo nel 2025 dietro a Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Sanae Takaichi, anche negli anni passati aveva omaggiato la sua squadra di Governo con regali natalizi: in vista delle festività del 2024, per esempio, i ministri avevano ricevuto un barattolo di Nutella con tanto di fiocco.

Quest’anno il pacco è stato sempre all’insegna del Made in Italy, ma caratterizzato da porcellane e profumi: l’omaggio culinario è stato affidato a Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il regalo di Natale del ministro Lollobrigida

Accanto al pacco di Giorgia Meloni, la squadra di Governo ne ha trovato un altro, firmato da Lollobrigida: si tratta di un barattolo di miele rigorosamente italiano. E insieme, un libro fotografico del giornalista Marco Panella intitolato ‘Il pranzo della domenica’, con le prefazioni del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il libro in questione è caratterizzato da una collezione di foto, molte d’epoca, di italiani a tavola “nel giorno del Signore”.

Il tema legato ai regali istituzionali è di stretta attualità, poiché di recente Giorgia Meloni ha deciso di mettere all’asta, per beneficenza, i doni ricevuti dai leader mondiali nel corso dei suoi tanti viaggi, sia all’estero che in Italia. L’elenco dei regali è stato pubblicato dalla Camera durante il mese di maggio del 2025 e contiene nel dettaglio gli oggetti donati alla Premier.

Il segretario generale di Palazzo Chigi, a ottobre, ha disposto la vendita dei regali: per legge non possono essere trattenuti doni con un valore uguale o superiore ai 300 euro. Il ricavato dell’asta verrà devoluto interamente in beneficenza a enti e associazioni senza scopo di lucro ed è probabile che in futuro la stessa sorte possa toccare anche ai regali dei Presidenti del Consiglio che hanno preceduto la Meloni.

Nell’elenco dei regali ricevuti dalla Premier ci sono, per esempio, un tablet del Presidente ucraino Zelensky, una ciotolina in ceramica da parte dell’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, e un servizi da tè donato dal Premier ungherese, Viktor Orban.

Presenti, tra gli altri, anche un coloratissimo foulard del Premier albanese Edi Rama, l’abito tradizionale delle donne del Kerala donato dal Primo ministro indiano durante il G20 di Bali del 2022 e una statuetta di Javier Milei che raffigura lo stesso Premier argentino.