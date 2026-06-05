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Redditi, i quartieri più ricchi d'Italia città per città
Svelati quali sono i quartieri con i redditi più alti nelle principali città italiane: la mappa delle zone più ricche realizzata dalla piattaforma Withub per il ‘Corriere della Sera’, utilizzando i dati geografici di Zornade.
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