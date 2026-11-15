In Italia è record di voli (e sono tra i più puntuali d'Europa)

In Italia è record di voli nel 2026 e la puntualità riserva una sorpresa nel confronto con l'Europa secondo i recenti risultati diffusi da ENAV

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Il traffico aereo in Italia raggiunge un nuovo primato storico, con una crescita che supera quella dei principali Paesi europei e risultati sorprendenti anche sul fronte della puntualità, come emerge dai dati diffusi da ENAV relativi ai primi nove mesi del 2026.

Qual è il record storico di voli raggiunto dall’Italia

Sono 2 milioni i voli gestiti nei cieli italiani tra gennaio e settembre 2026, un risultato senza precedenti che emerge dal bilancio dei primi nove mesi dell’anno approvato da ENAV, la società responsabile della gestione del traffico aereo civile nazionale.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i dati confermano una crescita che interessa sia i collegamenti con gli aeroporti italiani sia gli aerei che attraversano il nostro spazio aereo.

Nel dettaglio, il traffico di rotta ha registrato un incremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre quello di terminale, relativo alle operazioni di decollo e atterraggio, è aumentato del 4,8%.

Il confronto con gli altri Paesi europei permette di comprendere meglio la portata del risultato. Nell’area Eurocontrol, infatti, l’aumento medio si è fermato allo 0,3%, mentre la Spagna ha registrato un +4,1% e la Francia un +3,7%. Seguono il Regno Unito, con il 2,2%, e la Germania, che ha mantenuto livelli sostanzialmente invariati. L’Italia si colloca così al primo posto per crescita tra i principali mercati considerati.

Il primato conferma una tendenza già emersa nella prima metà dell’anno, quando ENAV aveva registrato un aumento del traffico di rotta del 6,3% e di quello di terminale del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è proseguita anche durante l’estate, fino al picco del 26 luglio, giornata in cui sono stati gestiti 8.446 voli aerei, il numero più elevato registrato nel corso del 2026.

Qual è l’altro primato raggiunto dall’Italia

Accanto alla crescita del numero di voli emerge un altro risultato significativo, che riguarda la puntualità del traffico aereo. Secondo ENAV, nei primi nove mesi del 2026 il ritardo medio attribuibile alla gestione del traffico è stato di appena 0,028 minuti per volo assistito, equivalenti a circa 1,7 secondi. Un valore riferito specificamente ai servizi di controllo aereo, che colloca l’Italia tra i Paesi europei con le migliori prestazioni operative.

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, l’amministratore delegato di ENAV, Igor De Biasio, ha dichiarato che “Il trasporto aereo nazionale attraversa una fase di forte espansione” e “la nostra capacità di gestire una crescita così sostenuta, mantenendo livelli di puntualità tra i migliori in Europa, con un ritardo medio di appena 0,028 minuti per volo assistito, dimostrano come Enav sappia coniugare eccellenza operativa, qualità del servizio e creazione di valore”.

I risultati positivi interessano anche il bilancio della società, che ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 812,8 milioni di euro, l’8,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto ha raggiunto 90,9 milioni di euro, con un incremento del 36,5%, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) è salito a 212,7 milioni, registrando una crescita del 18%.

Anche il flusso di cassa disponibile ha mostrato un miglioramento, raggiungendo 237,3 milioni di euro, il 20,1% in più su base annua. Parallelamente, i costi operativi sono aumentati del 5,6%, fino a circa 600 milioni di euro, soprattutto per effetto delle maggiori spese relative al personale e degli straordinari necessari a gestire il crescente volume di traffico.

Alla luce dei risultati, ENAV ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026, stimando una crescita del traffico di rotta intorno al 7%, rispetto alla precedente previsione inferiore al 6%. Per l’EBITDA, invece, è atteso un incremento compreso tra l’8% e il 10%.

De Biasio ha commentato le prospettive della società con le parole “Guardiamo al futuro con fiducia, sostenuti dalla resilienza del nostro modello industriale e dalla positiva dinamica del traffico. Per questo motivo, miglioriamo la guidance di crescita dell’ebitda per il 2026″.