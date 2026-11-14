Tommaso Mazzanti, fondatore e amministratore di All’Antico Vinaio, ha deciso di aprire una nuova oseria in centro a Firenze presso Palazzo Strozzi

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Tommaso Mazzanti ha costruito la propria notorietà partendo da una piccola bottega fiorentina e facendo conoscere le schiacciate di All’Antico Vinaio ben oltre i confini della città. Ora l’imprenditore torna protagonista a Firenze con un progetto diverso, ma sempre legato al mondo del cibo, che sarà ospitato in uno dei palazzi più noti del centro.

Tommaso Mazzanti ha aperto Casa AV a Firenze

Tommaso Mazzanti è il fondatore e amministratore delegato di All’Antico Vinaio, il marchio nato a Firenze attorno alla schiacciata farcita. La formula, basata su pane caldo e ripieni abbondanti, ha conquistato residenti e turisti, diventando virale anche grazie alla presenza sui social. Negli anni l’attività si è ampliata tanto che nel 2025 Tommaso Mazzanti è stato inserito da Forbes tra i 100 manager italiani scelti come leader. Nel tempo, infatti, il marchio ‘All’Antico Vinaio’ ha attraversato i confini della Toscana aprendo sedi a Milano e all’estero.

La popolarità del format ha attirato anche l’attenzione di investitori stranieri. In passato si è parlato di una proposta di acquisto arrivata dagli Emirati Arabi. Il nuovo progetto che Mazzanti ha deciso di avviare a Firenze, però, non mette più al centro le sue famose schiacciate. Come ha scritto ‘Gambero Rosso’, il 12 novembre 2026, infatti, l’imprenditore ha inaugurato Casa AV nel Cortile di Palazzo Strozzi, nel centro di Firenze. Il nome ” Casa AV” riprende le iniziali di All’Antico Vinaio anche se questa volta si tratta di un progetto con una formula diversa.

La Fondazione Palazzo Strozzi aveva selezionato il progetto per lo spazio di ristorazione del cortile, pensandolo come un luogo da frequentare in diversi momenti della giornata. In quest’ottica l’osteria Casa AV propone un format diverso, con una cucina ispirata alla tradizione toscana e italiana, rivisitata in chiave contemporanea. Si tratta, quindi, di un’osteria con cucina locale diversa e servizio al tavolo.

Il menu della nuova osteria di Mazzanti a Firenze

Il menu di Casa AV mette al centro piatti legati alla cucina regionale. Tra le proposte ci sono la pappa al pomodoro, gli gnudi di ricotta e spinaci con burro e salvia, il lampredotto servito con tre salse e i tortelli di patate con ragù di Chianina. Sono preparazioni che richiamano ricette conosciute dai fiorentini e dai visitatori, inserite in un menu pensato per essere gustato con calma seduti in compagnia. Un’esperienza diversa, quindi, da quella che si fa all’Antico Vinaio che è, invece, considerato uno dei migliori locali low cost in Italia.

A Casa AV accanto ai classici compaiono piatti che introducono abbinamenti diversi. La carta comprende, tra gli altri, una tartare di Chianina con tartufo, la pasta al burro ai tre latti e un panettone salato con mortadella di Prato IGP e carpaccio di Chianina. È presente anche un risotto alla zucca con Parmigiano e guanciale croccante. La proposta affianca quindi ingredienti e preparazioni della tradizione a interpretazioni più contemporanee.

Il pasto può concludersi con dolci come il tiramisù o i cantucci accompagnati dal Vin Santo. Casa AV è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19, con orario prolungato fino alle 22 il giovedì. Il locale dispone di undici tavoli all’interno e nove all’esterno, nel cortile del palazzo.