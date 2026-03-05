Ravenna è stata proclamata Capitale Italiana del Mare 2026, titolo che valorizza la cultura marittima e il rapporto tra comunità costiere e mare

Ravenna è stata scelta come Capitale Italiana del Mare 2026 e la proclamazione è avvenuta a Roma nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento colloca la città al centro di un programma nazionale dedicato alla valorizzazione del mare e delle comunità costiere. Nei prossimi mesi Ravenna potrà sviluppare programmi dedicati alla cultura marittima e alla tutela delle risorse marine, con il coinvolgimento di imprese e realtà del territorio.

Che cosa significa il titolo di Capitale Italiana del Mare

Il riconoscimento di Capitale Italiana del Mare nasce per promuovere la conoscenza del mare e sostenere le comunità che vivono lungo le coste italiane. L’iniziativa è stata istituita dal Governo e viene assegnata attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo consiste nel favorire progetti che rafforzino il rapporto tra territorio, economia marittima e patrimonio ambientale.

Il Comune che riceve il titolo ottiene anche un contributo pubblico pari a un milione di euro. Le risorse sostengono attività culturali, programmi educativi e iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente marino. Il progetto coinvolge anche la blue economy, cioè l’insieme delle attività economiche legate al mare e alle aree costiere.

La proclamazione dell’edizione 2026 si è svolta durante una cerimonia istituzionale a Roma. In quell’occasione il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ha richiamato il significato dell’iniziativa.

Come riportato su Rai News, Musumeci ha dichiarato “Questa iniziativa è nata per rendere competitivo il valore di una comunità nel suo rapporto con il mare. Il governo ha posto al centro del suo programma la valorizzazione del mare, questo significa avviare una interlocuzione seria, concreta, diretta con le comunità che vivono il mare”.

Nel corso dell’intervento il ministro ha ricordato anche l’estensione del patrimonio costiero italiano e la necessità di sviluppare una visione più ampia del mare nel sistema nazionale.

“Abbiamo 8 mila km di coste lungo le quali ci sono città di mare e città con il mare, credo sia necessario superare questo divario attraverso un approccio diverso alla cultura del mare, del mare non possiamo occuparci solo da maggio a settembre”.

Perché Ravenna è stata scelta Capitale Italiana del Mare 2026

La scelta di Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026 è arrivata al termine di una selezione che ha coinvolto diverse città italiane affacciate sul mare tra cui Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro. Ogni Comune ha presentato un dossier con progetti dedicati alla valorizzazione del mare e delle attività costiere.

La proposta della città romagnola ha messo in evidenza il rapporto storico tra Ravenna e il mare Adriatico, un legame che si riflette nel porto, nel sistema dei lidi e in un tessuto economico strettamente connesso alle attività marittime, accanto a iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale e alla diffusione della cultura del mare.

La commissione ha valutato diversi aspetti della candidatura. Tra i criteri considerati figuravano la promozione della conoscenza del mare, l’attenzione all’ambiente marino, la partecipazione delle comunità locali e l’impatto delle iniziative sul territorio.

Il riconoscimento consentirà alla città di sviluppare nuovi progetti dedicati alla tutela della biodiversità marina e alla valorizzazione delle risorse costiere. Le attività potranno coinvolgere scuole, istituzioni culturali e operatori economici.