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I quartieri più cool al mondo nel 2026, uno è in Italia

Svelata la classifica dei quartieri più cool al mondo del 2026 secondo la rivista Time Out: nelle prime dieci posizioni ce n'è anche uno italiano

5 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la classifica dei quartieri più cool al mondo stilata ogni anno da Time Out: nella nuova graduatoria, dove c’è spazio anche per l’Italia, i vari quartieri sono stati giudicati in base all’offerta gastronomica, alla cultura, allo spirito di comunità e alla vivibilità.

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