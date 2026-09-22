I quartieri più cool al mondo nel 2026, uno è in Italia
Svelata la classifica dei quartieri più cool al mondo del 2026 secondo la rivista Time Out: nelle prime dieci posizioni ce n'è anche uno italiano
Nuovo appuntamento con la classifica dei quartieri più cool al mondo stilata ogni anno da Time Out: nella nuova graduatoria, dove c’è spazio anche per l’Italia, i vari quartieri sono stati giudicati in base all’offerta gastronomica, alla cultura, allo spirito di comunità e alla vivibilità.
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