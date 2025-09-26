Il quartiere Coppedè di Roma compie 100 anni e festeggia con eventi dedicati a architettura costume e memoria in un luogo unico della Capitale

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

A pochi minuti dal centro storico, un arco monumentale con un lampadario in ferro battuto introduce al quartiere Coppedè, mondo sospeso tra realtà e fantasia, dove le vie dedicate ai fiumi d’Italia conducono a Piazza Mincio, dominata dalla Fontana delle Rane. Chiamato da molti “quartiere delle Fate”, ha incantato artisti e registi e nel 2025 festeggerà il suo centenario.

Quando e come Roma celebra i 100 anni del quartiere Coppedè

Dal 26 al 28 settembre l’area compresa tra via Tagliamento e Piazza Mincio ospiterà tre giorni di celebrazioni e il programma includerà convegni, mostre, visite guidate e una parata di auto storiche che attraverserà le strade del II e del III Municipio.

Gli appuntamenti si svolgeranno sia in piazza sia in alcune sedi dedicate, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire o riscoprire le peculiarità architettoniche del quartiere romano.

Le sessioni della mattina saranno dedicate ad aspetti storico-artistici e alla ricostruzione della genesi del progetto firmato da Gino Coppedè e completato dal genero Paolo Emilio Andrè. Saranno affrontati anche i restauri già avviati, dalla Fontana delle Rane ai Palazzi degli Ambasciatori, con l’intervento di esperti e rappresentanti della Sovrintendenza.

Nel pomeriggio, invece, si parlerà di costume e società, con tavole rotonde su moda, viabilità e musica swing degli anni Trenta. Non mancheranno riferimenti al cinema, dato che il quartiere è stato spesso scelto come set da registi italiani e internazionali.

Sul fronte viabilità, Roma Capitale predisporrà chiusure temporanee e divieti di sosta per garantire lo svolgimento degli eventi, con aggiornamenti pubblicati online sui canali ufficiali della mobilità.

Perché il quartiere Coppedè è diventato un luogo iconico della Capitale

La costruzione del quartiere risale agli anni compresi tra il 1915 e il 1927, quando prese forma un complesso residenziale nato per accogliere l’alta borghesia romana del primo Novecento.

L’architetto Gino Coppedè, già autore del Castello MacKenzie a Genova, diede vita a un insieme di diciotto palazzi e ventisette villini in cui si fondono stili differenti: Art Nouveau, decò, gotico, medievale e richiami classici. L’arco monumentale con il lampadario all’ingresso divenne subito simbolo riconoscibile, mentre ogni facciata e ogni androne furono pensati come tasselli di un linguaggio eclettico e visionario.

Tra gli edifici più rappresentativi vi sono il Villino delle Fate, decorato con omaggi a Firenze, Roma e Venezia, e la Palazzina del Ragno, con motivi assiro-babilonesi e la scritta “Labor” come celebrazione del lavoro. Al centro di Piazza Mincio si erge la Fontana delle Rane, che nel tempo ha accumulato aneddoti curiosi: celebre quello del bagno improvvisato dei Beatles dopo un concerto al Piper, locale storico a pochi passi.

Il quartiere è stato anche fonte d’ispirazione cinematografica. Dario Argento ha scelto Coppedè per film come ‘Inferno’ e ‘L’uccello dalle piume di cristallo’, mentre altre produzioni hanno immortalato i suoi scorci come scenografie naturali. Alcuni studiosi hanno sottolineato come la sua atmosfera intrisa di simbolismo abbia contribuito a renderlo un “laboratorio di arti applicate” unico nel panorama romano.

Un secolo dopo la sua nascita, il quartiere Coppedè resta un unicum urbano, capace di raccontare non solo il gusto estetico di un’epoca ma anche la stratificazione culturale della città. I festeggiamenti del centenario offriranno l’occasione di ribadire quanto questo spazio, apparentemente marginale nella geografia romana, sia invece diventato un punto di riferimento identitario per residenti, studiosi e visitatori, nonché una delle mete più affascinanti di quella che molti definiscono la Roma segreta.