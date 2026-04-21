Quanto valgono le vie del lusso in Italia: la classifica Top 10

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Un’analisi di Scenari Immobiliari ha passato in rassegna le strade del lusso più importanti d’Italia, svelando quali sono le più costose: in top Ten troviamo Milano, Roma, Firenze e Venezia.