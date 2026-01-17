Quanto valgono le nuove monete speciali per Milano Cortina 2026

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la Zecca di Stato ha coniato delle monete speciali: ecco quali sono e quanto valgono

Una serie speciale di monete dedicate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: con l’avvicinarsi di quello che è l’evento sportivo più atteso degli ultimi anni, cresce l’attenzione su tutto ciò che lo riguarda. Tra cui, per l’appunto, le monete coniate dalla Zecca di Stato per celebrare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Si tratta di alcuni pezzi in tiratura limitata su cui sono impressi i simboli più iconici della manifestazione internazionale, e che naturalmente hanno un grande valore. Scopriamolo insieme.

Quanto valgono le monete d’oro delle Olimpiadi 2026

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono state coniate alcune monete speciali – presentate lo scorso anno all’interno della Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana. La più pregiata è quella in oro dal valore nominale di 50 euro, dal diametro di 28 mm e dal peso di 31,104 gr. Realizzata in oro puro 999,9‰, riporta su un lato il logo ufficiale di Milano-Cortina 2026, mentre sul rovescio si trova la fiamma olimpica cinta dalla scritta “Viaggio della Fiamma Olimpica”.

La moneta è in tiratura limitata: ne sono stati coniati solamente 750 esemplari e ciascuno di essi è in vendita sul sito della Zecca di Stato al prezzo di 3.450 euro. Simili in tutto e per tutto sono le monete in oro dal valore nominale di 20 euro, che hanno però un diametro di 22 mm e un peso di 7,776 grammi. Anch’esse hanno da un lato il logo delle Olimpiadi e dall’altro la torcia olimpica, e sono disponibili in due versioni: una dedicata ai Giochi Olimpici e l’altra dedicata ai Giochi Paralimpici. Di entrambe sono stati coniati 1.200 esemplari, ciascuno in vendita al prezzo di 869 euro.

Tutte le altre monete speciali per Milano Cortina

Per chi volesse completare la collezione delle monete speciali dedicate alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ci sono ancora gli esemplari in argento – anch’essi coniati in tiratura limitata. La Zecca di Stato ha realizzato 6 diversi tipi di monete in argento, ciascuna delle quali dal valore nominale di 6 euro. Gli esemplari hanno un diametro di 38,61 mm e un peso di 31,104 grammi, e sono realizzati in argento 999‰. Ogni pezzo è dedicato ad una disciplina e ad una specifica località italiana in cui si svolgeranno le competizioni.

Sul dritto, tutte portano impresso il logo ufficiale dei Giochi Olimpici 2026, mentre sul rovescio c’è la specialità olimpica cui sono dedicate e, in basso, la città che ospiterà tale competizione. Ecco quali sono le monete speciali:

la moneta in argento “Pattinaggio di velocità – Milano” ;

; la moneta in argento “Curling – Cortina” ;

; la moneta in argento ” Salto con gli sci – Predazzo” ;

; la moneta in argento “Snowboard – Livigno“ ;

; la moneta in argento “Sci alpino – Bormio” ;

; la moneta in argento “Sci di fondo paralimpico – Tesero”.

Per ogni disciplina, sono stati coniati 5.000 esemplari (ad eccezione dello sci di fondo paralimpico, di cui sono disponibili 4.000 esemplari). Ciascuna moneta viene venduta al prezzo di 83 euro.

Infine, la Zecca di Stato ha coniato una serie di monete in cupronichel da 25 centesimi, che vengono vendute in rotolini da 25 esemplari l’uno (per un valore nominale totale di 6,25 euro). Ciascuna moneta ha un diametro di 22,25 mm e un peso di 175 grammi. Ne esistono tre diverse versioni: una è dedicata a Milano e riporta impresso il Duomo, un’altra è dedicata alla mascotte delle Olimpiadi, che vi è rappresentata sul rovescio, e l’ultima è invece dedicata a Cortina d’Ampezzo, con l’immagine del profilo delle Dolomiti. Ciascun rotolino da 25 monete è venduto al prezzo di 50 euro.