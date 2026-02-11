Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi di Milano Cortina

Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: ecco il valore sul mercato dei premi assegnati agli atleti sul podio

Una medaglia vinta alle Olimpiadi, sia essa d’oro, d’argento o di bronzo, ha un valore inestimabile per l’atleta che riesce a conquistarla: al netto di ciò, sono in molti a chiedersi quanto valgano realmente sul mercato, una domanda tornata d’attualità durante i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Per prima cosa bisogna ricordare che le medaglie d’oro, a dispetto del nome, non sono veramente d’oro: questo succede da oltre un secolo, perché le ultime medaglie a 24 carati sono quelle consegnate alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912.

Da allora le medaglie d’oro vengono realizzate in argento, con una patina di 6 grami d’oro come rivestimento esterno per conferire al premio il suo colore tradizionale. Quelle destinate ai vincitori di Milano-Cortina 2026 pesano circa 500 grammi e sono composte da argento 999 placcato in oro 999,9.

Stando ai dati riportati da ‘FactSet’, le medaglie d’oro dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 valgono all’incirca 2.300 dollari, al cambio 1.930 euro. Quando è iniziata la manifestazione, il valore dell’oro (che ricordiamo riveste le medaglie) si aggirava sui 4.100 euro per oncia, circa il 70% in più rispetto a un anno fa. Prezzi saliti anche rispetto al periodo in cui sono andate in scena le Olimpiadi di Parigi 2024: in un anno e mezzo l’oro è aumentato del 107% e l’argento del 200%.

Le medaglie d’argento pesano come quelle d’oro, circa 500 grammi, e sono realizzate in argento 999: la valutazione sul mercato si attesta attorno ai 1.400 dollari, all’incirca 1.170 euro. Più leggere, infine, le medaglie di bronzo che esano circa 420 grammi e sono composte prevalentemente da rame: il loro prezzo non raggiungerebbe i 5 dollari, ma il valore è inestimabile per quello che rappresentano.

La grafica delle medaglie

Quelle dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 sono caratterizzate da un progetto grafico che si ispira al tema delle “due metà“: sono concepite per rappresentare al meglio l’incontro tra le due città ospitanti, Milano e Cortina d’Ampezzo, e anche il legame tra l’atleta e tutte le persone che ne accompagnano il percorso fino all’ambitissimo podio.

Presentate nel mese di luglio del 2025 prezzo Palazzo Balbi a Venezia, le medaglie sono state coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ente italiano responsabile della produzione di monete e medaglie ufficiali. Sulla parte chiamata “dritto” compare il classico simbolo dei Cinque Cerchi Olimpici, mentre nel “rovescio” troviamo l’emblema ufficiale di Milano-Cortina 2026 e uno spazio dedicato all’incisione della disciplina e dell’evento.

L’IPZS ha disposto lavorazioni di precisione a controllo numerico per la personalizzazione dei dettagli delle medaglie e per l’alloggiamento del nastro, in conformità con gli standard stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale. Per i Giochi Invernali di Milano-Cortina, in totale è prevista la consegna di 735 medaglie: 245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo.

Durante i primi giorni di gare, è scoppiato un caso legato alle medaglie: diversi atleti hanno raccontato che il laccetto, in caso di festeggiamenti vivaci, tende a rompersi, facendole cadere a terra. Questo succederebbe per un comportamento anomalo del sistema di sicurezza antisoffocamento previsto dagli standard internazionali che in alcuni casi si è sganciato dalla medaglia. Dopo le segnalazioni degli atleti, è stato già annunciato che si applicherà un ulteriore dispositivo che rispetta gli standard di sicurezza e le medaglie danneggiate verranno sostituite.