Quanto valgono le case di Giorgio Armani in Italia

Le ville in Italia di Giorgio Armani: quanto valgono le proprietà dello stilista nel nostro Paese, da Milano a Pantelleria, passando per la Versilia

Nel corso della sua straordinaria vita che lo ha visto diventare uno dei più grandi stilisti di sempre, Giorgio Armani ha acquistato diverse abitazioni in Italia, da Milano a Pantelleria, passando per l’Oltrepò Pavese e la Versilia.

Quanto valgono le case italiane di Giorgio Armani

Alcuni degli immobili di Giorgio Armani sono custoditi nella società immobiliare che era controllata al 100% dall’imprenditore, il quale era anche presidente: secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, l’immobiliare ha un patrimonio netto di 141 milioni di euro, ma nel portfolio ci sono proprietà con un valore di mercato molto superiore.

L’immobile di maggior valore è il palazzo Borgonuovo 21, palazzo iscritto al prezzo di costo di 75,1 milioni di euro, vicino alla sede storica milanese di Borgonuovo 11, con una valutazione di 32,4 milioni di euro.

La villa di Pantelleria è a bilancio della società al costo di 6,1 milioni di euro: si trova sull’isola della Sicilia ed è un contesto realizzato con sette dammusi in pietra lavica di fronte al mare, circondati da un palmeto. Armani l’acquistò nel 1981 trasformandola ben presto nel suo rifugio estivo.

In Italia Armani era proprietario anche della sua amata villa a Forte dei Marmi: 24 vani per 435 metri quadrati, escluso l’ampio giardino. Su ‘Repubblica’ riferiscono che lo stilista aveva mantenuto l’usufrutto al 100%, ma alla sua morta la proprietà è passata interamente all’amico Pantaleo Dell’Orco, quindi il bene della Versilia è al di fuori dal recinto delle società immobiliari riconducibili a lui. Per questo motivo il valore stimato è indicativo: la base imponibile è di 991.200 euro ma la valutazione di mercato sarebbe di svariati milioni di euro.

La villa dell’Oltrepò Pavese e il biliardo di Paul Newman

Il grande legame con la sua terra d’origine è rappresentato da Villa Rosa, la residenza di famiglia a Cigognola, piccolo comune situato in provincia di Pavia. L’edificio è di 1.400 metri quadrati con 26 camere, circondato da un enorme giardino di 25 acri e caratterizzato da facciate in delicato stucco rosa.

Altra particolarità della villa dell’Oltrepò Pavese è che a differenze delle altre proprietà, non è stata arredata con i pezzi della collezione Armani Casa, lasciando così spazio a uno stile più classico con tocchi vintage.

Uno dei pezzi forti dell’arredamento della residenza in provincia di Pavia dove lo stilista amava recarsi per trascorrere qualche tempo in campagna, lontano dalle luci dei riflettori, si trova in uno dei due soggiorni: si tratta del tavolo da biliardo dove Paul Newman giocò nel film ‘Il Colore dei Soldi’ che valse all’attore statunitense il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 1987.

Giorgio Armani acquistò il tavolo da biliardo utilizzato per le riprese della pellicola diretta da Martin Scorsese, con Paul Newman di nuovo nei panni di Eddie Felson, personaggio interpretato anni prima nel classico ‘Lo spaccone’. Nel bilancio della società la villa del pavese è iscritta al prezzo di costo di 5,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’estero, è a bilancio al prezzo di 17,8 milioni di euro la villa di Antigua, solito rifugio al mare per le vacanze invernali di Armani. La villa si trova nella località super esclusiva di Gallery Bay Hights ed è nata dalla trasformazione di due ville indipendenti che lo stesso stilista fece ampliare, collegandole attraverso un salone centrale circondato da terrazze e padiglioni.