Quanto vale lo yacht TM Blue One di Valentino (e dov'è)

Valentino possedeva un lussuosissimo yacht, il TM Blue One dalla splendida livrea scura che ha spesso solcato i mari italiani: ecco quanto vale e dove si trova

Valentino Garavani è sempre stato un grande esteta, attratto da tutto ciò che incarnava l’eleganza e lo stile: non sorprende che anche il suo yacht, l’incantevole TM Blue One, ne rappresentino l’emblema. Il natante, che solca i mari ormai da quasi 40 anni, è stato per lungo tempo uno dei più avvistati nelle più prestigiose località estive internazionali, dalle coste italiane del Mediterraneo alle isole greche dove lo stilista soleva trascorrere momenti di relax in piena riservatezza. Oggi lo yacht finisce nell’asse ereditario, parte di un patrimonio enorme che è stimato in circa 1,5 miliardi di euro. Scopriamo come è fatto, quanto vale e dove si trova attualmente.

Com’è fatto lo yacht TM Blue One di Valentino

Oltre ad un patrimonio immobiliare di immenso valore, Valentino ha lasciato in eredità il suo lussuoso yacht TM Blue One. Lo stilista, scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, amava circondarsi di un lusso discreto che, in effetti, è proprio la caratteristica principale della sua imbarcazione. Realizzato negli anni ’80 dal costruttore di yacht Picchiotti, su progettazione del rinomato designer Gerardo Gilgenast, è un vero e proprio gioiellino da navigazione. Dal punto di vista tecnico, è dotato di motori Caterpillar che gli consentono di raggiungere una velocità di crociera di 12 nodi (e una velocità massima di ben 17 nodi), inoltre ha una gamma di oltre 3.000 miglia nautiche – l’ideale per lunghe crociere.

Dal punto di vista estetico, il TM Blue One è l’esempio dell’eleganza senza tempo. La livrea blu notte, interrotta solamente da una fascia azzurra sui fianchi, ne caratterizza l’intera lunghezza. A proposito: lo yacht era originariamente lungo 41 metri, ma a seguito di un restyling operato dalla Lusben di Viareggio lo scafo è stato portato a quasi 50 metri. Disposto su due piani, il TM Blue One vanta anche una piscina sulla terrazza esterna e una zona pranzo all’aperto. E gli interni? Sebbene Valentino sia stato molto riservato a riguardo, il suo compagno Gianmarco Giammetti aveva in passato rivelato qualche dettaglio, tra cui le ampie vetrate panoramiche e i comodi divanetti color panna.

Lo yacht può ospitare fino a 10 persone, oltre ad un equipaggio di 9 membri, per una vacanza all’insegna del confort e del lusso. Infine, qualche curiosità: il nome è un omaggio ai genitori di Valentino, che lo hanno sempre sostenuto nel suo sogno di diventare stilista. La T e la M rappresentano infatti le iniziali dei loro nomi, Teresa e Mauro. Blue è invece un ovvio riferimento al colore che lo contraddistingue. Lo yacht è stato varato nel 1988 da Sophia Loren, una delle muse artistiche dello stilista, nonché sua grande amica.

Quanto vale il lussuoso yacht di Valentino

Il TM Blue One di Valentino è uno yacht top di gamma, e il suo valore è notevole: secondo alcune stime, il prezzo di un’imbarcazione del genere è di circa 15 milioni di dollari (ovvero quasi 13 milioni di euro). Ai quali, naturalmente, vanno aggiunti i costi di gestione annuali, che si aggirerebbero attorno ai 2 milioni di dollari (circa 1,7 milioni di euro).

Dove si trova lo yacht appartenuto a Valentino

A bordo del suo yacht, Valentino ha salpato il Mediterraneo praticamente in ogni suo anfratto: spesso avvistato lungo le coste italiane o al largo di qualche splendida isola greca, lo stilista coglieva ogni occasione per alcuni giorni di relax in un contesto super riservato. L’ultimo attracco? Secondo il sito VesselFinder, lo yacht TM Blue One sarebbe approdato lo scorso 28 novembre 2025 a Viareggio, uno degli scali più frequenti di Valentino.