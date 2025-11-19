di
Quanto costa lo skipass per sciare in Italia nel 2025: i prezzi
Da Bormio a Livigno, passando per La Thuile e Dolomiti Superski: quanto costa sciare in Italia nel 2025 secondo l’analisi dei prezzi degli skipass condotta da parte di Assoutenti. In base al report dell’associazione dei consumatori, dal 2024 a oggi le tariffe sono aumentate del 18%.
POTREBBE INTERESSARTI
-
I 10 migliori hotel d'Italia secondo Best Luxury Hotel Awards
-
Furti e rapine in casa, classifica città più pericolose in Italia
-
Le piazze salotto più belle d'Italia, da Nord a Sud
-
"Milano come Roma": Sala vuole alzare la tassa di soggiorno
-
Il cuore di Palazzo Te risplende col restauro di Amore e Psiche
-
Lady Gaga a Milano commossa per le nonne italiane: la scaletta
-
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso è stata avvistata una lince
-
Casting Affari tuoi riaperti: come candidarsi per 10 regioni
-
Cortina tra alberi abbattuti e frane: le Olimpiadi per i francesi