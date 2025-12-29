Quanto hanno speso gli italiani per il Natale 2025 tra spesa, regali, tradizioni, nuove abitudini di consumo e strategie per gestire il budget

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il Natale 2025 ha già lasciato dietro di sé una scia di numeri importanti, abitudini consolidate e nuove tendenze: tra spese delle famiglie, scelte di consumo e strategie per contenere i costi, il bilancio delle festività ha restituito un quadro frutto di tradizione e adattamento. I dati raccolti finora hanno permesso di tracciare un vero e proprio censimento dei comportamenti natalizi degli italiani e stanno offrendo uno spaccato significativo del Paese.

Qual è la maxi cifra della spesa di Natale 2025 in Italia

Il conto finale delle festività natalizie sembrerebbe aver nettamente superato una soglia simbolica: secondo le rilevazioni diffuse da più osservatori, infatti, la spesa complessiva del Natale 2025 avrebbe oltrepassato i 17 miliardi di euro, tra acquisti alimentari, regali, viaggi, ristorazione e consumi legati agli spostamenti.

Una cifra che ha confermato la centralità del Natale come momento economico e sociale, anche in un contesto segnato dall’aumento dei prezzi e da una diffusa attenzione al budget familiare.

La spesa media si è attestata intorno ai 665 euro a nucleo familiare, distribuiti lungo l’intero periodo delle festività, dalla Vigilia fino a Santo Stefano, di cui una quota significativa è stata destinata ai regali di Natale, che hanno rappresentato la voce più rilevante, seguiti dagli acquisti per cibo e bevande, dalle uscite al ristorante e dai viaggi.

Come riportato su ‘Rai News’, l’associazione Codacons ha sottolineato che “Le famiglie non hanno ridotto gli acquisti legati al Natale, con la spesa complessiva che, complice l’aumento dei prezzi che interessa alcuni settori come alimentari e turismo, è cresciuta di circa 230 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024”.

Allo stesso tempo, i dati hanno evidenziato come la gestione economica delle feste sia rimasta un elemento critico: “A pesare è soprattutto la gestione del budget: solo il 27% degli italiani dichiara di avere risorse sufficienti per garantire un Natale davvero gioioso, un dato al di sotto della media europea”.

Quali sono le nuove abitudini degli italiani per il Natale

Accanto ai numeri, il Natale 2025 ha mostrato un’evoluzione chiara nelle modalità di consumo. Le famiglie hanno continuato a investire nelle tradizioni, ma lo hanno fatto adottando soluzioni sempre più ibride, tra digitale e recupero intelligente delle risorse.

Il fenomeno del riciclo dei regali sembra essersi ulteriormente consolidato, diventando una pratica diffusa e socialmente accettata, soprattutto per contenere la spesa senza rinunciare allo scambio simbolico dei doni. Una quota rilevante di italiani ha scelto di riutilizzare o rimettere in circolo i regali poco graditi, donandoli ad altri, rivendendoli online o chiedendone la sostituzione con buoni e voucher.

In parallelo, sono cresciute le gift card e i buoni spesa, considerati strumenti più flessibili e meno rischiosi rispetto al regalo “classico”.

Un altro elemento distintivo del Natale 2025 è stato il ricorso sempre più frequente all’intelligenza artificiale come supporto allo shopping: assistenti digitali, suggerimenti automatizzati e piattaforme online hanno guidato una parte consistente delle scelte di acquisto, soprattutto in ambito tecnologico e lifestyle.

Consumerismo No Profit ha stimato che “circa un regalo su tre finito quest’anno sotto l’albero (il 36% del totale) sia stato scelto seguendo proprio le indicazioni e i consigli dell’Ia, per un controvalore di circa 3,5 miliardi di euro”.