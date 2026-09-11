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Quanto guadagna Giorgia Meloni: la classifica dei leader mondiali
Viaggio alla scoperta dei leader che guadagnano di più al mondo: nelle prime posizioni della classifica dominano i politici asiatici secondo la ricerca condotta da parte della Bbc.
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