Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Quanto guadagna Giorgia Meloni: la classifica dei leader mondiali

5 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Viaggio alla scoperta dei leader che guadagnano di più al mondo: nelle prime posizioni della classifica dominano i politici asiatici secondo la ricerca condotta da parte della Bbc.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI