Quanto costa comprare una casa in Italia nel 2026: i prezzi

Il mercato immobiliare italiano si prepara ad affrontare il 2026 con prezzi ancora in crescita ma a ritmi più moderati rispetto agli anni immediatamente successivi alla pandemia. Comprare casa in Italia continuerà a essere una scelta impegnativa, soprattutto nelle grandi città, ma le dinamiche cambieranno da territorio a territorio. A fotografare lo scenario è la nuova analisi di Immobiliare.it Insights, azienda del gruppo Immobiliare.it, che, come ogni anno, ha elaborato le previsioni dei prezzi di vendita al metro quadro in Italia nelle principali città per il 2026.

Andamento generale dei prezzi immobiliari in Italia

L’analisi realizzata da Immobiliare.it Insights prevede che entro la fine del 2026 i prezzi di vendita delle abitazioni in Italia cresceranno mediamente del 3,1% rispetto ai valori attuali. Un incremento diffuso, ma non uniforme: le grandi città e i poli turistici continueranno a trainare il mercato, mentre alcune aree registreranno aumenti più contenuti.

La domanda sembra resterà sostenuta sia sul fronte delle compravendite sia su quello delle locazioni. Per le vendite, in particolare, la crescita sarà più stabile e moderata, sostenuta da un accesso al credito meno penalizzante rispetto agli anni precedenti.