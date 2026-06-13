Vacanze estive 2026, quanto costano agli italiani e dove conviene

Quanto spendono gli italiani per le vacanze estive del 2026? A rivelarlo è Altroconsumo che ha portato avanti una ricerca relativa ai prezzi per una settimana relativi all’alloggio di due persone. La ricerca ha preso in esame venti diverse località turistiche del nostro Paese, tra le città d’arte, le mete di mare, le isole maggiori e anche le destinazioni montane. Dall’analisi è emerso che nel complesso si spende mediamente il 5% in meno rispetto a un anno fa, ma la differenza tra le varie località è ampia, specialmente se per raggiungere bisogna prenotare un volo aereo.