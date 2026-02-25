Quanto costano i regali di Cracco per la Festa della Donna 2026

Anche per la Festa della Donna 2026 chef Carlo Cracco ha deciso di lanciare regali esclusivi nel suo shop: scopri quali sono e quanto costano

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Tra gli chef italiani più noti a livello internazionale, Carlo Cracco continua a distinguersi non solo per i suoi ristoranti ma anche per uno shop online sempre aggiornato con le principali ricorrenze dell’anno. Così anche per l’occasione della Festa della Donna, che cade l’8 marzo, lo chef veneto ha ideato qualcosa di speciale.

Regali e dolci di Cracco per la Festa della Donna 2026

Nonostante l’impegno legato agli eventi delle Olimpiadi Milano-Cortina e all’apertura del nuovo ristorante a Roma all’interno del Corinthia, lo chef Cracco non ha trascurato la sua linea di prodotti dedicati alle festività. Per l’8 marzo 2026, lo shop Cracco propone una selezione di prodotti realizzati appositamente per celebrare la ricorrenza.

Protagonista della festa è la Sbrisolona Festa della Donna, proposta al prezzo di 32 euro. In questa versione speciale, l’impasto racchiude un cuore morbido di ricotta lavorata con cioccolato e profumata con scorza di limone. Il risultato è un contrasto tra il croccante esterno e la cremosità interna, con una nota agrumata che richiama la freschezza della mimosa, fiore simbolo dell’8 marzo.

Accanto alla sbrisolona, trovano spazio le Praline Festa della Donna, in confezione da sei pezzi per un prezzo di 20 euro. Si tratta di una selezione con gusti che spaziano tra limone, lavanda e ananas. Il packaging curato e i colori vivaci trasformano queste praline in un piccolo omaggio prezioso, ideale per chi desidera un regalo più contenuto ma ricercato.

A completare la proposta, Carlo Cracco ha pensato ad una tote bag in cotone al prezzo di 6 euro ideata come accessorio pratico. Realizzata in 100% cotone e dotata di manici lunghi, può essere utilizzata quotidianamente o come complemento al regalo dolciario.

Regali e dolci di Cracco per la Festa del Papà 2026

Pochi giorni dopo l’8 marzo, l’attenzione dello shop si sposta su un’altra ricorrenza importante, ovvero la Festa del Papà che cade il 19 marzo. Anche in questo caso, la proposta firmata da Carlo Cracco punta su creazioni davvero uniche.

Tra i dolci dedicati spicca la Crostata Albicocca e Pistacchio – Speciale Festa del Papà, proposta a 34 euro. La base è una frolla al burro dorata e friabile, arricchita da un cremoso al pistacchio e da una confettura di albicocca dal gusto leggermente acidulo che crea un contrasto equilibrato. La scritta “Dad” in superficie aggiunge un tocco semplice ma simbolico. Per chi cerca un regalo più originale, i Sigari di Cioccolato Fondente e Arancia – Speciale Festa del Papà sono proposti a 24 euro per una confezione da quattro pezzi. Realizzati con cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao, racchiudono una nota agrumata di arancia che bilancia l’intensità del cacao.

Lo shop Cracco include anche proposte non strettamente dolciarie, come le Carte da Burraco realizzate in collaborazione con Dal Negro, vendute a 18 euro.

Non mancano poi i distillati, come il Gin proposto a 48 euro, che si distingue per le note resinose del ginepro, accompagnate da sfumature floreali e agrumate, con una chiusura leggermente affumicata. Il Vermouth Rosso nasce da una selezione di uve dell’Azienda Agricola Vistamare di Santarcangelo di Romagna che lo chef Cracco gestisce con la moglie. L’Amaro Bianco, venduto con elegante astuccio a 47 euro, è realizzato con erbe e radici. Infine, il Limoncello, a 42 euro, è ottenuto dall’infusione di bucce di limone fresche e di altre botaniche aromatiche, pensato come elegante fine pasto da gustare ghiacciato.