Quanto costano i regali di Cracco per la Festa del Papà 2026

Festa del Papà 2026, quanto costano i regali speciali dello chef Carlo Cracco: dalla crostata pistacchio e albicocca ai sigari cioccolato e arancia

Per la Festa del Papà, molti degli chef più apprezzati d’Italia sono soliti realizzare prodotti ad hoc: si tratta di vere e proprie sorprese in grado di rendere ancora più speciale la ricorrenza che ogni anno celebra i padri di tutto il mondo.

Anche Carlo Cracco ha preparato dei regali speciali per la Festa del Papà, tutti disponibili sul suo shop ufficiale: dalla crostata albicocca e pistacchio ai distillati, passando per i sigari di cioccolato fondente e arancia.

Festa del Papà, quanto costano i regali di Carlo Cracco

I regali di Cracco per la Festa del Papà 2026 comprendono una serie di prodotti, a cominciare dalla crostata albicocca e pistacchio: viene realizzata con una base di frolla friabile al burro, dorata e delicata, che accoglie un cremoso al pistacchio vellutato e avvolgente.

All’interno troviamo una confettura di albicocca dal gusto luminoso e leggermente acidulo crea un contrasto armonioso che esalta la rotondità della frutta secca: il dolce dello chef di Creazzo è completato da una finitura essenziale con la scritta “Dad” ed è disponibile sullo shop ufficiale al costo di 34 euro.

Disponibili anche diversi distillati come il gin (48 euro per la bottiglia da 70 cl) descritto così sul sito web dello chef: “Distillato limpido e cristallino, perfetto esempio di stile raffinato, nato per modernizzare la tradizione. La forza delle note resinate del ginepro viene accompagnata da lievi ritorni olfattivi di fiori estivi, che ben si sposano con la nota agrumata del limone e con la chiusura non usuale data da un tocco fumè”.

L’amaro bianco, ottenuto dalla distillazione di infusi fragranti, erbe e piante aromatiche, costa 47 euro: è il frutto di un anno di prove e di disaggi, alla ricerca di un’eccellenza in grado di trasformare un distillato in un gran liquore. Il limoncello, invece, è ottenuto dall’infusione di fragranti bucce di limone fresco, agrumi e piante aromatiche: costa 42 euro ed è un elegante fine pasto da gustarsi ghiacciato.

E dalla selezione di uve dell’Azienda Agricola Vistamare di Santarcangelo di Romana, arriva il vermouth rosso (45 euro) nella bottiglia da 75 cl. Tutti i distillati possono essere ricevuti all’interno di un elegante ed esclusivo astuccio blu.

Le altre sorprese per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà 2026, sullo shop ufficiale di Carlo Cracco ci sono anche altri regali speciali, come i sigari di cioccolato fondente e arancia nella confezione che contiene quattro pezzi al prezzo di 24 euro.

“Per la Festa del Papà, un omaggio dal carattere deciso – si legge sul sito web – sigari artigianali in cioccolato fondente, pensati per sorprendere con stile. Realizzati con cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao, dal gusto profondo e persistente, racchiudono un delicato profumo di arancia, che dona freschezza e una nota agrumata raffinata. Il contrasto tra l’intensità del cacao e la vivacità dell’arancia crea un equilibrio elegante. Un dolce che gioca con l’estetica del sigaro, reinterpretandola in chiave gourmand e contemporanea”.

A disposizione, infine, anche le carte da burraco a marchio Cracco, una perfetta idea regalo caratterizzata da un packaging elegante e personalizzato. La confezione (ordinabile al prezzo di 18 euro) contiene due mazzi da Burraco.