Quanto costano i panettoni degli chef 3 Stelle Michelin

Il panettone, simbolo delle feste di Natale, è sicuramente il dolce che più spesso compare sulle tavole degli italiani in questo periodo dell’anno. A livello artigianale, i grandi lievitati rappresentano una sfida che i più grandi chef e maestri della pasticceria hanno raccolto: sono tantissime le creazioni che, facendo uso di ingredienti di alta qualità e di tecniche ormai collaudate, giungono sul mercato – talvolta a prezzi decisamente fuori dalla portata di tutti. I panettoni artigianali sono senza dubbio uno “strappo alla regola” da concedersi a Natale, soprattutto se si hanno degli ospiti. Vediamo quali scegliere (e quanto costano).