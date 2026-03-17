Lo chef Carlo Cracco sarà presente all'evento del Vinitaly a Verona nel padiglione dedicato all’Emilia-Romagna con due menu speciali e la piadineria

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Lo chef Carlo Cracco è da anni uno dei protagonisti più noti della gastronomia italiana e il suo nome è legato in particolare al ristorante Cracco in Galleria a Milano. Nel 2026 Cracco sarà anche tra i protagonisti del Vinitaly, la manifestazione dedicata al vino e ai distillati che si svolge ogni anno a Veronafiere. Quest’anno lo chef vicentino avrà un ruolo centrale nella proposta culinaria del padiglione dedicato all’Emilia-Romagna. All’interno dello spazio regionale saranno presenti due progetti gastronomici firmati dallo chef: il ristorante “Cracco a Vinitaly“, pensato per il pranzo dei visitatori della fiera, e la Piadineria VistaMare, format dedicato allo street food romagnolo.

Le dichiarazioni di Carlo Cracco sui menù di Vinitaly

Chef Cracco raccoglie al Vinitaly il testimone lasciato nella scorsa edizione da Massimo Bottura, che nel 2025 aveva guidato la proposta gastronomica della regione Emilia-Romagna. Per lui si tratta di una nuova sfida dopo la recente apertura di un nuovo ristorante a Roma presso il lussuoso Hotel Corinthia nel centro della capitale. In occasione della presentazione del progetto “Cracco a Vinitaly”, lo chef ha raccontato al Corriere della Sera la filosofia che ha guidato la creazione dei piatti proposti durante la fiera.

Cracco ha spiegato di aver scelto preparazioni legate alla tradizione regionale, ma che sono state reinterpretate con il suo stile e con un ingrediente segreto. Infatti, lo chef aprirà a breve a Santarcangelo di Romagna un agriturismo proprio vicino all’azienda agricola già aperta con la moglie. Come riportato dal ‘Corriere’, ha dichiarato: “Saranno le classiche tagliatelle al ragù, ma con un segreto: nel sugo, una bolognese, ho messo delle parti in più che non voglio svelare e che a me piacciono molto. Poi: cappelletti di ricotta e spinaci, zuppa inglese… Ho scelto i piatti più semplici e rappresentativi della cucina emiliano-romagnola, fatti bene e serviti bene. E poi ho cercato di metterci il mio tocco, di mostrare un po’ di quello che sono oggi[…].

Cracco ha spiegato anche l’impostazione dei menù e del servizio: “Costeranno 85 euro. Sono stati pensati per una pausa business non troppo lunga. Abbiamo 70 coperti, faremo sicuramente almeno due turni a pranzo”. Il vino naturalmente continuerà ad essere protagonista con ottimi abbinamenti.

I menù e i prezzi dei menù di Cracco al Vinitaly

Il ristorante “Cracco a Vinitaly” propone due menù completi, ciascuno composto da tre portate. Il prezzo è di 85 euro a persona, pensato per offrire ai visitatori della fiera un pranzo di qualità ma compatibile con i ritmi di un evento business. Accanto al ristorante, Cracco porterà a Vinitaly anche una proposta più informale con la Piadineria VistaMare, dedicata allo street food romagnolo. Qui i visitatori potranno gustare diverse versioni della famosa piadina romagnola.

Ecco l’offerta completa dei ristoranti di Cracco al Vinitaly:

Ristorante “Cracco a Vinitaly”

Menu 1 (85 euro)

Uovo soffice, acqua di Parmigiano Reggiano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp e radicchio

Tagliatelle al ragù

Zuppa inglese

Menu 2 (85 euro)

Cappelletti di ricotta e spinaci, Formaggio di Fossa di Sogliano Dop e Prosciutto Crudo di Parma Dop

Milanese di Vitellone Bianco dell’Appennino centrale Igp e misticanza di erbe

Panciliegia Vistamare e mascarpone al Vermut

Piadineria VistaMare by Carlo Cracco

Piadina romagnola Igp Prosciutto Crudo di Parma Dop, Squacquerone di Romagna Dop e fichi caramellati

Piadina romagnola Igp radicchio tardivo, Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, pesto di noci e Culatello di Zibello Dop

Piadina romagnola Igp Squacquerone di Romagna Dop affumicato, albicocca candita e asparagi verdi di Altedo Igp

Cassone romagnolo al Parmigiano Reggiano Dop, limone e noce moscata

Cassone romagnolo pomodoro e mozzarella

Cassone romagnolo alle erbe