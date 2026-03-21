Quanto costano le Uova di Pasqua 2026 di Bruno Barbieri

Lo chef Bruno Barbieri ha realizzato per la Pasqua 2026 delle uova al cioccolato davvero speciali in collaborazione con l'azienda dolciaria Motta

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Tra i volti più noti della cucina italiana contemporanea, Bruno Barbieri è protagonista da qualche anno sia di Masterchef sia del programma 4 Hotel. Come altri importanti chef italiani, anche Barbieri ha deciso di ideare qualcosa di speciale per le festività pasquali. Per la Pasqua 2026, lo chef ha così firmato una nuova collaborazione con Motta, storico marchio della tradizione dolciaria italiana. Tra le proposte più interessanti di questa collaborazione, spiccano le uova di Pasqua colorate, pensate per distinguersi.

La collaborazione tra Motta e Barbieri per Pasqua 2026

Tra i protagonisti più noti della cucina italiana contemporanea, Bruno Barbieri è uno chef pluristellato che ha saputo diventare negli anni anche un volto della TV. In questi giorni il famoso cuoco e presentatore sta facendo parlare di sé per una nuova collaborazione con l’azienda Motta. L’incontro tra lo chef e uno dei marchi storici della pasticceria italiana ha, infatti, dato vita a una nuova linea di prodotti pasquali.

Per Pasqua 2026, con la collaborazione tra Motta e chef Barbieri, i grandi classici della tradizione sono stati riproposti in maniera originale. Da un lato, infatti, c’è un marchio storico come Motta, dall’altro la creatività di uno degli chef più famosi del settore in Italia. Tra i prodotti ideati in questa partnership troviamo sia le uova al cioccolato colorate sia le colombe pasquali. Ma la collezione 2026 non smette mai di stupire perché oltre alle classiche colombe dolci introduce una delle novità più interessanti, ovvero le colombe salate.

Ovviamente, le colombe dolci “tradizionali” continuano a essere protagoniste, ma con ricette arricchite da abbinamenti studiati e ingredienti selezionati come la vaniglia Bourbon. Tra le colombe dolci speciali troviamo quella con cacao e mirtilli rossi e quella con albicocca e miele. Per le colombe salate, invece, ci sono pomodori secchi e basilico ma anche formaggio e pere.

Le uova di Pasqua 2026 di Motta ideate da Bruno Barbieri

Le vere protagoniste della Pasqua 2026 firmata Motta e Bruno Barbieri, però, sono le cosiddette “Uova a Colori”, ovvero uova al cioccolato presenti in ben tre diverse versioni: verde, rosso e oro. Queste uova si distinguono innanzitutto per l’estetica come i colori accesi e il packaging moderno pensato per attirare l’attenzione già dagli scaffali. In realtà, sono, però, soprattutto gli ingredienti a fare la differenza. L’uovo verde, ad esempio, combina il sapore intenso della granella di pistacchio con il caramello salato.

L’uovo rosso nasce grazie all’incontro tra lampone e granella di arancia. Il risultato è un gusto vivace, con una componente che rompe la monotonia del cioccolato e lo rende più particolare mentre il lampone dona un contrasto fresco. Infine, l’uovo oro punta tutto sulla profondità del caramello, proposto in una versione ricca e avvolgente, arricchita da granella che ne esalta la consistenza.

Dal punto di vista dei prezzi, le “uova a colori” firmate Barbieri si collocano in una fascia accessibile, rispetto ai prodotti di alta pasticceria artigianale, con un prezzo consigliato di 15,90 €. Il formato da circa 220 grammi le rende perfette anche come idea regalo non eccessivamente impegnativa dal punto di vista economico. Sebbene i prezzi possano variare leggermente in base ai punti vendita, si tratta generalmente di prodotti pensati per un pubblico ampio.