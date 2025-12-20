Milano Cortina, in vendita le divise dei tedofori: quanto costano

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ormai vicine ma in questi giorni c'è una nuova polemica che si sta diffondendo e riguarda le divise dei tedofori

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e, come spesso accade per i grandi eventi sportivi internazionali, l’attesa è accompagnata da entusiasmo, curiosità ma anche inevitabili polemiche. I Giochi invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e coinvolgeranno un territorio vastissimo, dalla Lombardia al Veneto, con Milano e Cortina d’Ampezzo come località simboliche dell’intera manifestazione. In questo clima acceso, anche il viaggio della fiamma olimpica è diventato oggetto di grande attenzione, non solo per il suo significato simbolico ma anche per una polemica legata alle divise dei tedofori.

Le divise dei tedofori di Milano Cortina e i loro costi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina, nel bene e nel male, non smettono di far discutere. Dopo le polemiche sulla tassa di soggiorno aumentata a Milano, ora sono le divise dei tedofori a far parlare. In seguito, la cerimonia di accensione della fiamma andata in scena il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, il sacro fuoco ha iniziato il suo lungo cammino verso l’Italia. Un rito carico di simbolismo, che rinnova il legame millenario con l’antica tradizione olimpica. Dopo alcuni giorni di staffetta in Grecia, il 4 dicembre la fiamma è arrivata ufficialmente in Italia.

Il 6 dicembre la fiamma è arrivata a Roma per un grande evento istituzionale, per poi partire dallo Stadio dei Marmi e attraversare luoghi simbolici come Piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. Da Roma, il fuoco olimpico percorrerà circa 12.000 chilometri, toccando tutte le regioni italiane, 60 città e oltre 300 comuni, fino ad arrivare a Milano il 5 febbraio 2026, alla vigilia della cerimonia di apertura allo stadio San Siro. Le torce, chiamate “Essential” sono eleganti, sostenibili, realizzate principalmente con leghe di alluminio e ottone riciclati.

Accanto alle torce, però, ci sono le divise dei tedofori ad aver acceso una polemica inaspettata. Pensati come capi esclusivi, destinati solo a chi ha l’onore di portare la fiamma olimpica, questi outfit non sono ufficialmente in vendita. La Fondazione Milano-Cortina fornisce le divise, realizzate in edizione limitata da Salomon, in via esclusiva ai tedofori selezionati e non esiste alcun canale di vendita ufficiale.

A sorpresa, però, alcune di queste divise sono comparse online. Si tratta dei kit completi realizzati in collaborazione con Salomon. I prezzi online sono, però, abbastanza alti. Un completo di felpa, pantaloni e guanti in taglia M viene proposto a circa 916 euro. La stessa dotazione in taglia L sale a 1.020 euro, includendo anche cappellino e sacca per le scarpe. Ancora più sorprendente il prezzo della taglia XS che può arrivare addirittura a 1.500 euro.

Cifre che hanno fatto discutere, considerando che si tratta di capi pensati per un uso simbolico e non per il mercato. Tutti gli annunci specificano che le divise sono nuove, mai indossate e con cartellino.

Dove si possono acquistare le divise dei tedofori di Milano-Cortina

Le divise dei tedofori di Milano-Cortina non si trovano in nessun negozio o store ufficiale dato che non sono pensate per la vendita al pubblico. L’unico modo per acquistarle, di fatto, è affidarsi ai portali di rivendita di seconda mano. Le inserzioni delle divise, infatti, in questi giorni sono comparse su piattaforme molto popolari come Vinted, eBay, Subito e altri siti dedicati all’usato.

Come siano finite online resta, almeno ufficialmente, un mistero. I venditori spiegano spesso negli annunci che si tratta di divise originali mai utilizzate per “motivi organizzativi”. Quel che è certo è che questi capi non dovrebbero essere commercializzati, proprio perché forniti esclusivamente ai tedofori selezionati per la staffetta olimpica.