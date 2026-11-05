Lo chef Carlo Cracco ha realizzato anche per Natale 2026 panettoni, pandoro, dolci e idee regalo speciali pensate per le feste di quest'anno

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Carlo Cracco è uno degli chef italiani più noti, con una carriera che lo ha portato dalle cucine di Gualtiero Marchesi al ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ma è stato protagonista anche in televisione come giudice di MasterChef Italia. Negli ultimi anni ha affiancato alla ristorazione una linea di prodotti dolciari che vende nel suo shop. Anche per Natale 2026 lo chef propone delle realizzazioni speciali pensate per festeggiare.

Panettoni e pandoro di Natale 2026 di Carlo Cracco

Dopo i dolci di Halloween 2026, lo shop dello chef Cracco si prepara alle festività natalizie. Il catalogo natalizio comprende diverse interpretazioni del panettone, dalla versione classica a ricette con cioccolato o pistacchio, insieme al pandoro. Si comincia con il Panettone Classico Milano con canditi di arancia, uvetta e un profumo di vaniglia che è proposto a 46 euro nel formato da 1 kg. Accanto a questa versione c’è il Panettone Milano Limited Edition in latta, che costa 65 euro. La confezione da collezione lo distingue dalla proposta classica e lo rende un’opzione adatta anche a chi cerca un regalo gastronomico.

Tra le alternative dal gusto più particolare, il Panettone al Pistacchio e Caramello Salato è in vendita a 48 euro nel formato da 900 grammi. L’abbinamento unisce la nota dolce e avvolgente del pistacchio a una componente sapida, per una variante diversa dal panettone tradizionale. Sempre a 48 euro si trova il Panettone ai Tre Cioccolati, pensato per chi preferisce un lievitato in cui il cacao e il cioccolato sono protagonisti. Per chi a Natale sceglie un dolce senza canditi e uvetta, lo chef Carlo Cracco propone il Pandoro di Cracco, al prezzo di 40 euro (formato da 1 kg).

Gli altri prodotti di Natale 2026 nello shop di Carlo Cracco

La collezione non si limita ai grandi lievitati, ma ci sono anche altri prodotti come cioccolatini e dolcetti. Tra le novità di Natale 2026 ci sono i Baci di Natale, una confezione da sei pezzi, con un peso netto di 160 grammi, proposta a 18 euro. I biscotti sono preparati con frolla alla mandorla in due colori, rosso e verde, e racchiudono farciture diverse: una al cioccolato gianduia e una con note di tè verde. Le dimensioni contenute li rendono adatti a essere serviti insieme al caffè o ad essere aggiunti a una confezione regalo. Tra gli altri dolci compaiono le Praline da 12 pezzi, in vendita a 36 euro, e i Cioccolatini da quattro pezzi, che costano 15 euro.

Per accompagnare una pausa o completare un regalo si possono scegliere anche i Diamantini di Natale, proposti a 36 euro. Nello shop sono presenti, inoltre, prodotti da dispensa come la crema spalmabile al pistacchio, a 22 euro, e quella alla gianduia fondente, a 19 euro. Completano la selezione altri prodotti legati alla tavola delle feste, tra cui torroncini e marrons glacés, e scorzette di arancia o di limone ricoperte di cioccolato.

È presente, inoltre, una speciale box salata che comprende Panettone a scelta tra il Milano, tre cioccolati, caramello e pistacchio, bottiglia del vino rosso Colle Giove, Spaghetti alla chitarra “Eataly per Cracco”, lattina di Olio Extra Vergine di oliva, passata di pomodoro rossa e vasetto di capperi. La proposta del sito, poi, include anche tè e tisane. Tra le referenze natalizie ci sono l’Earl Grey Imperiale, il Royal Breakfast e la tisana Ginger Lemon. Le confezioni sono presentate in barattoli e possono essere abbinate ai dolci o inserite in una composizione regalo.