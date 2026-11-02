Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha realizzato anche per Natale 2026 dei panettoni e dei dolci pensati appositamente per il periodo delle feste

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Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più conosciuti e noti anche a livello internazionale. Da anni è alla guida di Villa Crespi, ristorante tre stelle Michelin, ed è anche un volto televisivo di programmi come MasterChef Italia. Accanto alla cucina, nel tempo ha sviluppato un laboratorio di pasticceria artigianale con uno shop online, dove si trovano dolci e prodotti per le diverse ricorrenze dell’anno. Anche per Natale 2026, lo chef ha realizzato delle proposte speciali che comprendono diversi panettoni, grandi lievitati, dolci al cioccolato e idee regalo.

I panettoni di Natale 2026 di Cannavacciuolo

Lo shop di Antonino Cannavacciuolo propone collezioni legate a diverse ricorrenze, dalla Pasqua alla Festa della Mamma e a San Valentino. Per Natale la selezione si concentra soprattutto sui panettoni, disponibili in più formati e con ricette che affiancano i gusti tradizionali a interpretazioni diverse. Dopo i dolci di Halloween 2026 di Cannavacciuolo, lo shop presenta così le proposte per il periodo delle feste natalizie.

Il Panettone Classico è disponibile nel formato da 500 grammi a 27 euro e in quello da un chilo a 44 euro. Il laboratorio descrive un impasto a lievitazione naturale, con uvetta, scorze d’arancia candite e note agrumate. Per chi preferisce evitare entrambi questi ingredienti c’è anche la versione del Panettone Senza Canditi e Senza Uvetta. Tra le ricette speciali, invece, compaiono il Panettone Stile Strudel di Mele da 750 grammi, che costa 47 euro, e il Panettone Stile Bonet, nello stesso formato, che viene proposto a 49 euro. Entrambi richiamano dolci della tradizione, reinterpretati. La selezione comprende, inoltre, il Panettone al Caffè e Cioccolato, da un chilo a 58 euro, e il Panettone Pere e Cioccolato, sempre da un chilo, a 52 euro.

Il Panettone al Gianduia è disponibile nel formato da 500 grammi a 29 euro e in quello da un chilo a 54 euro. Il sito segnala che tra i più amati c’è il Panettone al Limoncello che nel formato da un chilo costa 54 euro. Il Panettone all’Albicocca e Cioccolato costa 56 euro, mentre quello alla Melannurca Campana I.G.P. è proposto a 59 euro. Quest’ultimo abbina melannurca candita a una farcitura di ganache al cioccolato bianco e vaniglia, con una glassa al cioccolato bianco in copertura. Completano la selezione il Panettone Integrale al Cioccolato e Frutti Rossi da 750 grammi, a 49 euro, e il Panettone Mandorlato, sempre da 750 grammi, a 44 euro.

Gli altri prodotti di Natale 2026 nello shop di Cannavacciuolo

La sezione dedicata ai lievitati comprende anche il Pandoro Classico da un chilo, in vendita a 41 euro. Tra le alternative per Natale 2026 c’è la Stella di Natale Vegana al Mango e Zenzero, da 750 grammi, proposta a 44 euro. Chi cerca un prodotto salato può, invece, orientarsi sul Vesuvio alla Pizzaiola che nel formato da 500 grammi costa 28 euro. Un’altra novità del 2026 è il Vesuvio Stile Red Velvet, un lievitato da 900 grammi, proposto a 51 euro con mirtilli rossi canditi e pepite di cioccolato bianco.

Tra le realizzazioni dello chef Cannavacciuolo ci sono anche molte novità di cioccolateria. Tra queste, nel sito figurano le Choco Bombe Natalizie Speziate, in confezione da 190 grammi a 27 euro. Queste sono sfere di cioccolato da sciogliere nel latte caldo con un cuore che custodisce le spezie tipiche dell’inverno come cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano e anice stellato. Novità del periodo anche le Praline Alberello di Natale Arancia e Gianduia, da 80 grammi, a 35 euro.

A queste si aggiungono diversi tipi di dragées e i marrons glacés. Tra gli articoli presenti nella selezione compaiono anche diversi tipi di torrone, come torrone alle mandorle e ai pistacchi, torrone al lampone e torrone al cioccolato. Sono tutti in vendita nel formato da 160 grammi con prezzi tra i 16 e i 18 euro. Per chi cerca un’idea regalo non alimentare c’è il peluche Tony Bear, alto 46 centimetri, proposto a 89 euro.