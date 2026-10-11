Cioccolatini, muffin e dolci: ecco quali sono le proposte di pasticceria firmate da chef Carlo Cracco in occasione della festa di Halloween 2026

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Carlo Cracco, tra gli chef italiani più noti, ha costruito una carriera che, dalla cucina di Gualtiero Marchesi, lo ha portato ai fornelli del suo ristorante in Galleria a Milano, ma anche a dirigere la cucina dell’Hotel Corinthia a Roma. Lo chef ha ottenuto grande fama anche in televisione, come giudice di MasterChef Italia. Per Halloween 2026, Cracco torna con una selezione di dolci per festeggiare con stile.

Dolci di Cracco Halloween 2026: prodotti e prezzi

Come già avvenuto per Halloween 2025, anche la collezione di Halloween 2026 di chef Cracco comprende diverse proposte, dai biscotti ai dolci da condividere. Si parte dai cioccolatini di Halloween, realizzati a forma di occhio e pensati per richiamare l’immaginario della festa. La confezione ne contiene quattro, con due ripieni, caramello al caffè e gianduia fondente, e il prezzo è di 12 euro.

I Baci di Halloween sono invece biscotti dai colori viola e arancione che costano 18 euro a confezione. Ogni confezione contiene sei pezzi, con due farciture: cioccolato bianco per i biscotti viola e gianduia fondente per quelli arancioni. Tra i dolci monoporzione, invece, c’è il muffin al cioccolato fondente, arricchito da una ganache morbida e decorato con pasta di zucchero. La proposta costa 15 euro.

Per chi cerca un dolce da portare in tavola e dividere, Carlo Cracco ha ideato la Halloween Cake, ovvero il dolce di Halloween 2026 al prezzo di 27 euro. Pesa 550 grammi e abbina una base di frolla a un crumble alla cannella, un flan alla zucca e un cuore di gianduia. Le proposte si rivelano così adatte a diverse occasioni. I cioccolatini e i Baci sono pensati per piccoli assaggi e possono arricchire un vassoio di dolci. La torta con la zucca e le note di cannella e gianduia è, invece, un prodotto più adatto da condividere.

Box e combinazioni prodotti di Cracco: quanto costano per Halloween 2026

Per assaggiare più specialità, lo shop propone anche confezioni che abbinano più prodotti della collezione pensata per Halloween 2026. La box con cioccolatini e muffin costa 24 euro e comprende i cioccolatini a forma di occhio e il dolce al cioccolato fondente con ganache. È la combinazione meno costosa tra quelle con più prodotti.

La confezione con Baci, cioccolatini e muffin è in vendita a 45 euro. Riunisce i sei biscotti ripieni, i cioccolatini con cuore di caramello al caffè e gianduia fondente e il muffin decorato. L’accostamento mette insieme le diverse proposte della collezione e può essere adatto a chi vuole portare in tavola più assaggi. Chi preferisce un dolce da condividere può orientarsi sulla box con torta e muffin, proposta a 39 euro. La confezione unisce la Halloween Cake con flan alla zucca, crumble alla cannella e gianduia al muffin al cioccolato fondente.

La selezione include anche la box con Baci e cioccolatini, che costa 27 euro, e il cofanetto completo con torta, muffin, Baci e cioccolatini, proposto a 69 euro. Quest’ultimo riunisce tutti i prodotti singoli della collezione che, acquistati uno per uno, costerebbero 72 euro, tre euro in più rispetto al prezzo della confezione. Le box permettono quindi di scegliere tra assortimenti più contenuti e confezioni che riuniscono quasi tutta la selezione di Halloween 2026 di Cracco.