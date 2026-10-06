Chef Cannavacciuolo nel suo shop online ha messo anche quest'anno in vendita delle realizzazioni speciali pensate per festeggiare Halloween 2026

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Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più conosciuti, protagonista dell’alta ristorazione e volto televisivo di programmi come MasterChef Italia e Cucine da incubo. Per festività e occasioni speciali, propone regolarmente collezioni dedicate e, anche per Halloween 2026, sono arrivati dolci decorati e box regalo in edizione limitata.

Quanto costano i dolci di Halloween 2026 di Cannavacciuolo

Alla guida di Villa Crespi, ristorante premiato con tre stelle Michelin, lo chef Cannavacciuolo ha affiancato negli anni alla cucina anche un laboratorio artigianale e uno shop online. Proprio nel suo shop online si possono trovare anche quest’anno i dolci dedicati a Halloween. La collezione di dolci di Halloween 2026 di Cannavacciuolo comprende tre prodotti acquistabili singolarmente ma anche diverse confezioni speciali che li combinano tra loro.

La proposta principale è la Crostata Fantasma di Halloween, venduta al prezzo di 27 euro nel formato da 470 grammi. Il dolce è costruito su una base di pasta frolla, con un ripieno di zucca, ingrediente inevitabilmente associato alla notte del 31 ottobre. La superficie è completata da una decorazione a forma di fantasma realizzata con cioccolato e burro di cacao bianco e nero. Costano invece 25 euro i Cake Pops di Halloween. Si tratta di piccoli dolci montati su un bastoncino e rivestiti di cioccolato, decorati per assumere le sembianze di fantasmi, zucche e mostri. All’interno si trova un impasto morbido con lampone e limoncello.

Il terzo prodotto della linea sono i Dolcetti Paurosi di Halloween, anch’essi in vendita a 25 euro, ma in un formato da 170 grammi. La confezione riunisce assaggi differenti, con gelatine al mandarino e ai frutti rossi, ripieni al cocco e allo yuzu e coperture di cioccolato bianco, al latte oppure fondente. Le decorazioni riprendono ragnatele, fantasmi e zucche. Chi desidera acquistare l’intera collezione può scegliere la box Halloween Complete, proposta a 77 euro. La confezione comprende la Crostata Fantasma, i Cake Pops e i Dolcetti Paurosi, inseriti in una scatola dal design originale.

La Sweet Halloween Box costa invece 53 euro e contiene la Crostata Fantasma e i Dolcetti Paurosi. Anche la Mini Halloween Box ha un prezzo di 53 euro, ma sostituisce i dolcetti ripieni con i Cake Pops. Al suo interno si trovano quindi la crostata da 470 grammi e i dolci su bastoncino al lampone e limoncello.

Per chi vuole unire il dessert all’aperitivo c’è la Halloween Party Box, venduta a 57 euro. La confezione include i Cake Pops, i Dolcetti Paurosi e tre bottiglie da 20 centilitri di Contrattino Aperitivo Italiano. La bevanda, dal caratteristico colore rosa e dal profilo amaricante, permette di iniziare la festa con un brindisi e concluderla con le proposte di pasticceria. La Halloween & Bubbles Box costa infine 54 euro. In questo caso la Crostata Fantasma è accompagnata da una bottiglia da 75 centilitri di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut.

Gli altri dolci disponibili nello shop di Cannavacciuolo

La linea di Halloween rappresenta soltanto una parte dell’offerta del Laboratorio di chef Cannavacciuolo. Lo shop comprende torte, crostate, babà, biscotti, cioccolatini, creme spalmabili e confezioni regalo. Tra le proposte più legate alle origini campane dello chef c’è il Babà Classico, venduto a 20 euro nel formato da 380 grammi. L’impasto è accompagnato da una bagna aromatizzata al rum, con note di agrumi e cannella. Nella stessa famiglia si trovano il Babà al Limoncello, da 380 grammi a 19 euro, e il Babà Black al Rhum, da 450 grammi, sempre a 19 euro.

Un altro gruppo di prodotti riprende i classici della pasticceria napoletana in versione compatta. La Torta Caprese Classica in Vaso, da 145 grammi, costa 15 euro e combina cioccolato e mandorle. Allo stesso prezzo è disponibile la Caprese al Limone in Vaso, dal peso di 130 grammi, nella quale le note agrumate sostituiscono l’intensità del cioccolato. Anche la Pastiera in Vaso, da 210 grammi, viene proposta a 15 euro e reinterpreta il dolce tradizionale attraverso ricotta, grano cotto e agrumi canditi.

Per una tavola con più persone si può scegliere la Torta Pastiera da 430 grammi, che costa 24 euro. Nel catalogo compaiono inoltre la Torta Caprese alle nocciole, la Torta alle mele e la Sbrisolona da 15 euro e la Torta della Nonna da 450 grammi a 22 euro. Altre proposte più ricche comprendono la Torta Brownie, la Torta Cookies e Noci Pecan e la Torta Arachidi e Caramello Salato. Lo shop comprende infine caramelle gelée, dragées, torroni, marshmallow e bonbon, pensati come piccoli regali o come dolci da servire con il caffè.